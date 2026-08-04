RC Lens : un contretemps bloque les débuts européens d’Hervé Koffi

Prêté par le RC Lens à l’Union Saint-Gilloise, Hervé Koffi doit patienter avant de retrouver les terrains. Le gardien burkinabè ne peut pas participer au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face à Bodø/Glimt.

Hervé Koffi absent de la liste européenne

L’Union Saint-Gilloise lance sa campagne européenne ce mardi soir à Ostende sans Hervé Koffi. Comme l’indique Lensois.com, le gardien de 29 ans n’a pas reçu son permis de travail dans les délais et n’est donc pas qualifié pour cette première manche contre Bodø/Glimt.

Arrivé en Belgique sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’international burkinabè devra encore patienter avant de faire ses débuts avec l’USG. Un contretemps administratif qui ne remet toutefois pas en cause son arrivée, après une saison qui a fortement fait grimper sa cote.

David Hubert espère le récupérer dès samedi

Présent en conférence de presse, David Hubert a confirmé l’absence de sa recrue. « Malheureusement, Hervé n’est pas dans la liste. Nous n’avons pas reçu son permis de travail à temps », a expliqué l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, précisant que ces démarches pouvaient prendre plus de temps que prévu.

Le technicien belge espère désormais pouvoir compter sur Koffi dès samedi, lors du déplacement à Westerlo. Le match retour face à Bodø/Glimt est, lui, programmé mardi prochain en Norvège.

Un dossier de moins à gérer pour le RC Lens

Cette attente intervient alors que le départ du portier lensois s’est récemment débloqué. Sa valeur marchande est désormais estimée à 6 M€, contre 1,2 M€ en juin 2025, avant son passage par Angers.

Le Paris FC souhaite conserver Adama Camara malgré l’intérêt du RC Lens. Des discussions autour d’une prolongation ont également été évoquées. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2084690704807182428

En attendant de régler ses autres dossiers, le Racing suivra donc à distance les premiers pas de Koffi en Belgique. Ceux-ci pourraient intervenir en championnat avant une éventuelle première apparition européenne en Norvège.