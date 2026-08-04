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FRANCE

PSG : le transfert à 50 M€ passé au scanner avant l’officialisation

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 21:45
PSG : le transfert à 50 M€ passé au scanner avant l’officialisation

Alors que son arrivée au PSG est attendue sous peu, Maghnes Akliouche suscite déjà de nombreuses interrogations sur son utilisation à Paris. Un supporter de l’AS Monaco va dresser le portrait complet du milieu offensif français.

Akliouche présenté sous toutes ses facettes

Le transfert de Maghnes Akliouche au PSG se rapproche de son dénouement. En attendant son officialisation, CulturePSG consacre un podcast au Monégasque ce mardi à partir de 22 heures, en compagnie de Patrice, supporter de l’ASM.

L’objectif est de revenir sur le parcours du talentueux gaucher à Monaco, ses meilleurs matches et ses périodes plus délicates. Ses qualités, ses défauts ainsi que ses différents postes seront également passés au crible.

Un transfert annoncé à 50 M€

Selon Fabrice Hawkins, l’international français va rejoindre le PSG contre 50 millions d’euros. La date de sa visite médicale n’est toutefois pas encore fixée. Malgré plusieurs possibilités pour son avenir, Akliouche aurait toujours donné sa priorité au club de la capitale.

Cette opération confirme l’offensive menée par Luis Campos dans ce dossier. Le montant avancé correspond aussi au tarif autour duquel les discussions se sont progressivement concentrées.

Quelle place dans le PSG de Luis Enrique ?

Akliouche viendrait remplacer numériquement Kang-in Lee dans l’effectif parisien. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, le joueur formé à Monaco offrirait une solution supplémentaire à Luis Enrique dans les zones offensives.

Son adaptation au jeu du PSG et la place qui pourrait lui être réservée seront donc au cœur du podcast. L’officialisation de son transfert reste désormais attendue, avec une visite médicale encore à programmer.

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