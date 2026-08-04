FC Nantes : une pépite offensive signe malgré une forte concurrence européenne

Le FC Nantes poursuit le renforcement de son centre de formation avec l’arrivée d’Evan Cidemé. Libre après son départ de l’EA Guingamp, le jeune attaquant a convaincu les Canaris au terme de plusieurs semaines d’essai.

Un contrat de deux saisons pour Cidemé

À l’essai ces dernières semaines à la Jonelière, Evan Cidemé s’est engagé avec le FC Nantes. Selon les informations relayées par La Tribune Nantaise, l’attaquant né le 3 janvier 2008 a paraphé un contrat stagiaire professionnel de deux saisons.

Âgé de 18 ans, l’ancien Guingampais débutera l’exercice 2026-2027 avec les U19 Nationaux. Ses prestations durant sa période d’essai ont convaincu les dirigeants nantais de miser sur son potentiel.

Une concurrence venue de toute l’Europe

Libre depuis son départ de l’EA Guingamp, Cidemé ne manquait pourtant pas de sollicitations. Plusieurs formations françaises surveillaient sa situation, tout comme des clubs au Portugal, en Italie, en Belgique et en Autriche.

Le jeune buteur a finalement privilégié le projet proposé par la maison Jaune et Verte. Le FC Nantes récupère ainsi un élément prometteur sans avoir à négocier une indemnité de transfert avec son ancien club.

Le mercato nantais reste animé

L’arrivée de Cidemé confirme la volonté des Canaris de renforcer leurs différentes catégories de jeunes. Elle intervient également dans un été marqué par de nombreux mouvements autour du club nantais, aussi bien au centre de formation que dans l’effectif professionnel.

INFO OUEST-FRANCE. Mercato : un milieu de terrain du FC Nantes vers Pau ? — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2083946185228726405

Alors que certains départs restent à régler dans le suivi des mouvements du mercato nantais, la direction continue donc de préparer l’avenir. Cidemé devra désormais franchir une nouvelle étape avec les U19 avant d’espérer se rapprocher progressivement du groupe professionnel.