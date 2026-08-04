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[21:02]FC Nantes : la cote de Nathan Zézé affole déjà l’Europe !
[20:41]RC Lens : le scénario se répète déjà pour un ancien Sang et Or
[20:39]Les infos du jour : Kumbedi au cœur d’une bataille, Mena observé, l’avenir de Nantes toujours flou !
[20:23]ASSE : les nouvelles recrues prennent déjà la lumière au Media Day
[20:02]OM : Le Vélodrome se vide, un signal inquiétant à 70 %
[20:01]Real Madrid : le transfert à 120 M€ enfin débloqué cette semaine !
[19:53]OL : La concurrence s’intensifie pour un départ à 30 M€
[17:58]OM : un message énigmatique sème le doute autour de Paixão
[17:41]PSG, FC Barcelone : Paris refuse de bouger et piège le Barça dans les négociations
[17:21]ASSE : le couperet est tombé pour une recrue attendue en août !

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FRANCE

Les infos du jour : Kumbedi au cœur d’une bataille, Mena observé, l’avenir de Nantes toujours flou !

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 20:39
Les infos du jour : Kumbedi au cœur d’une bataille, Mena observé, l’avenir de Nantes toujours flou !

Marseille vise Saël Kumbedi, Wolfsburg réclame 8 M€

L’OM a ciblé Saël Kumbedi, latéral droit de Wolfsburg et ex-Lyonnais, pour renforcer son effectif. Le club allemand réclame environ 8 millions d’euros, bonus compris. Mais la concurrence s’annonce rude, la Roma, la Lazio, Porto et Feyenoord étant aussi sur les rangs.

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Camilo Mena suivi de près par l’ASSE, les supporters s’enflamment

L’ASSE s’intéresse à l’ailier colombien Camilo Mena, révélation du Lechia Gdańsk. Un responsable du recrutement stéphanois l’a récemment suivi sur Instagram, relançant les spéculations sur une arrivée. Un précédent réseau social avait déjà précédé une recrue récente à Saint-Étienne.

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Les supporters du FC Nantes doutent d’une vente rapide du club

Un sondage révèle que près de 59 % des supporters nantais ne croient pas à une vente imminente du club, malgré les rumeurs persistantes. Beaucoup estiment qu’un retour en Ligue 1 serait nécessaire pour attirer de potentiels investisseurs et relancer le dossier.

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Arrivée de Cresswell à Rennes : Brassier et Seidu poussés vers la sortie

L’arrivée du défenseur Charlie Cresswell au Stade Rennais va renforcer la concurrence en défense. Deux joueurs, Lilian Brassier et Alidu Seidu, pourraient quitter le club. L’OM s’intéresse particulièrement au profil polyvalent de Seidu, dont le départ est désormais envisagé.

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Le PSG vise Suzuki, accord trouvé avec le gardien japonais de Parme

Le PSG a trouvé un accord de principe avec Zion Suzuki, gardien japonais de Parme, pour un contrat jusqu’en 2031. Paris doit encore convaincre le club italien, qui réclame 40 millions d’euros. Cette arrivée pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie des gardiens parisiens.

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ASSE et FC Nantes favoris pour la montée selon les bookmakers

Malgré un effectif encore incomplet, l’ASSE aborde la saison de Ligue 2 avec optimisme. Les Verts et le FC Nantes sont désignés favoris pour la montée en Ligue 1 par les opérateurs de paris, devant Metz et Reims. Montpellier apparaît comme outsider, selon les cotes.

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Mastantuono (Real Madrid) vers la Fiorentina, la Ligue 1 battue

Franco Mastantuono, suivi par l’OM, l’OL et Rennes, devrait quitter le Real Madrid pour la Fiorentina sous forme de prêt. Le club espagnol privilégie un départ en Serie A pour offrir du temps de jeu au jeune Argentin, malgré l’intérêt de plusieurs clubs français.

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Akliouche (Monaco) va passer sa visite médicale au PSG cette semaine

Le PSG et Monaco se sont entendus pour le transfert de Maghnes Akliouche, estimé à 50 millions d’euros. L’ailier français doit passer sa visite médicale à Paris dans la semaine avant de signer jusqu’en 2031. Il deviendrait la troisième recrue estivale du PSG.

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