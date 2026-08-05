FC Nantes Mercato : le retour de Sow pousse un cadre vers la sortie !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le retour attendu de Saïdou Sow au FC Nantes pourrait déjà avoir une conséquence majeure dans l’effectif des Canaris.

Le mercato nantais pourrait rapidement connaître un nouveau départ.

Saïdou Sow rebattre les cartes en défense

Le FC Nantes devrait accueillir Saïdou Sow dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat en provenance de Strasbourg.

Déjà passé par la Beaujoire lors de la saison 2024-2025, le défenseur central guinéen connaît parfaitement le club et pourrait rapidement s’intégrer dans une arrière-garde largement remodelée.

Son arrivée offre une nouvelle solution au staff nantais, mais elle réduit également les perspectives de plusieurs joueurs déjà présents dans l’effectif.

Ali Yousuf ne serait plus dans les plans

Selon Ouest-France, Ali Yousuf ne rentrerait désormais plus dans les plans du FC Nantes pour cette saison. L’arrivée de Saïdou Sow aurait rebattu les cartes dans la hiérarchie défensive et pousserait le club à envisager une séparation avec le défenseur. Le joueur pourrait donc être invité à trouver une nouvelle destination avant la fermeture du mercato.

Le FC Nantes poursuit son opération de reconstruction après sa relégation en Ligue 2. Les dirigeants cherchent à renforcer certains secteurs tout en réduisant un effectif devenu trop dense à plusieurs postes. Le retour de Saïdou Sow pourrait ainsi déclencher un effet domino en défense centrale.

Après avoir longtemps été considéré comme une option importante, Ali Yousuf se retrouve désormais dans une position beaucoup plus fragile. Le mercato est encore loin d’être terminé chez les Canaris, et d’autres mouvements pourraient suivre dans les prochaines semaines.