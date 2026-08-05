Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le travail monumental de Jean-Louis Leca à la direction sportive du RC Lens ces derniers mois a rapporté beaucoup d’argent au club artésien.

Le travail de Jean-Louis Leca à la direction sportive du RC Lens commence à prendre une dimension spectaculaire.

Des plus-values impressionnantes au RC Lens

Grâce à une politique de recrutement et de valorisation particulièrement efficace, les Sang et Or ont généré près de 222 millions d’euros de ventes avec plusieurs joueurs achetés à des prix bien plus faibles. Le RC Lens est-il devenu le nouveau roi de l’achat-revente en Ligue 1 ? Prime Video a dressé un bilan des principales opérations réalisées par le RC Lens ces dernières années.

Les chiffres sont éloquents :

Mamadou Sangaré : acheté 13 M€ , vendu 48 M€

: acheté , vendu Kevin Danso : acheté 8 M€ , vendu 25 M€

: acheté , vendu Loïs Openda : acheté 15,39 M€ , vendu 40 M€

: acheté , vendu Abdukodir Khusanov : acheté 450 000 € , vendu 40 M€

: acheté , vendu Neil El Aynaoui : acheté 600 000 € , vendu 23,5 M€

: acheté , vendu Facundo Medina : acheté 3,5 M€ , vendu 20 M€

: acheté , vendu Seko Fofana : acheté 8,5 M€, vendu 25 M€

Au total, ces sept joueurs ont rapporté environ 221,5 millions d’euros lors de leurs transferts. Un montant colossal au regard des sommes initialement investies par le club artésien.

Khusanov et El Aynaoui, les coups de génie

Certaines opérations symbolisent particulièrement la réussite du modèle lensois. Recruté pour seulement 450 000 euros, Abdukodir Khusanov a ensuite été vendu pour 40 millions d’euros. Une plus-value exceptionnelle qui restera comme l’une des meilleures affaires de l’histoire récente du club.

Neil El Aynaoui représente également un immense succès. Arrivé pour environ 600 000 euros, le milieu de terrain a été revendu 23,5 millions d’euros après avoir explosé sous le maillot sang et or. Ces dossiers illustrent parfaitement la stratégie du RC Lens : détecter des profils encore peu connus, les faire progresser et les valoriser au plus haut niveau.

Leca fait rêver la Ligue 1

Jean-Louis Leca s’est imposé comme l’un des dirigeants les plus influents du football français. Sa capacité à anticiper les départs, à valoriser les joueurs et à négocier des ventes importantes permet au RC Lens de rester compétitif tout en assurant sa stabilité financière. Avec près de 222 M€ de ventes cumulées sur les opérations citées, le club artésien possède désormais un modèle qui inspire de nombreuses formations de Ligue 1.

La prochaine étape sera de confirmer cette réussite en réinvestissant intelligemment les sommes récoltées afin de maintenir les Sang et Or parmi les équipes les plus ambitieuses du championnat.