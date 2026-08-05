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FRANCE

OM Mercato : exit Chelsea, un crack frappe déjà à la porte de Genesio !

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 13:20
Saïd Remadnia (OM)

En manque de solutions sur le plan offensif, Bruno Genesio pourrait bientôt miser sur un jeune crack de l’OM.

L’OM tient peut-être l’un des plus grands talents de son centre de formation depuis plusieurs années. À seulement 16 ans, Saïd Remadnia commence déjà à faire parler de lui et pourrait rapidement attirer l’attention de Bruno Genesio.

Remadnia a refusé le grand saut vers Chelsea

Alors qu’il était proche de rejoindre Chelsea il y a quelques semaines, le jeune Marseillais a finalement choisi de poursuivre son aventure à l’OM. Le dossier avait fait beaucoup parler dans les coulisses marseillaises. Considéré comme un profil très prometteur par plusieurs observateurs européens, Saïd Remadnia avait été approché par Chelsea, toujours très actif dans la détection des jeunes talents.

Mais malgré l’intérêt des Blues, le joueur né en 2009 a fait le choix de rester à Marseille afin de poursuivre sa progression au sein de son club formateur. Une décision forte qui pourrait rapidement donner raison aux dirigeants olympiens. Ce week-end, Remadnia a confirmé tout le bien que certains pensent déjà de lui.

Le phénomène du tournoi Carisport, Genesio déjà attentif ?

Lors du prestigieux tournoi Carisport, remporté par l’OM, le jeune attaquant a été élu meilleur joueur de la compétition. Sur place, les avis sont unanimes : le minot marseillais serait actuellement le plus gros talent issu de la formation olympienne. Certains observateurs n’hésitent même pas à expliquer que l’OM n’aurait plus vu un joueur avec un tel potentiel sortir de son centre depuis très longtemps.

Avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc olympien, la question est désormais de savoir jusqu’où le technicien français sera prêt à accompagner la progression du jeune talent. L’entraîneur marseillais n’a jamais hésité à donner sa chance aux jeunes joueurs lorsqu’ils montrent le niveau nécessaire. Si Remadnia continue sur cette trajectoire, il pourrait rapidement frapper à la porte du groupe professionnel et devenir l’une des grandes attractions du futur projet marseillais. Après avoir résisté aux avances de Chelsea, l’OM espère désormais conserver son joyau suffisamment longtemps pour le voir éclore sous le maillot phocéen.

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