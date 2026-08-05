OM : McCourt prépare un coup historique pour 2028, les supporters déjà conquis !

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt renouer avec l’une des marques les plus emblématiques de son histoire. À l’issue de son contrat avec Puma, l’OM devrait retrouver Adidas à partir de l’été 2028.

Après dix années de collaboration avec Puma, l’OM s’apprête à tourner une page importante.

Adidas bientôt de retour à Marseille

L’actuel contrat liant le club olympien à la marque allemande prendra fin en juin 2028. À partir de cette date, Adidas devrait reprendre le flambeau et redevenir l’équipementier officiel de l’OM. Contactée par RMC Sport, la direction marseillaise n’a pas souhaité confirmer l’information, sans toutefois la démentir. Les détails du futur partenariat, notamment sa durée et son montant, restent encore inconnus. Mais le retour de la marque aux trois bandes serait désormais bien engagé.

Adidas a longtemps été considérée comme l’équipementier historique du club marseillais. La marque avait habillé l’OM de 1974 à 2018, à l’exception des saisons 1994-1995 et 1995-1996. Elle reste associée à plusieurs grandes périodes de l’histoire olympienne, notamment aux succès des années 1990 et au titre de champion de France remporté en 2010. Surtout, les supporters n’ont jamais oublié le maillot porté lors de la saison 1992-1993. Cette tunique est entrée dans la légende après la victoire de l’OM en Ligue des champions, la seule remportée à ce jour par un club français.

Les supporters de l’OM déjà impatients

Le retour annoncé d’Adidas constituerait un véritable coup symbolique pour Frank McCourt. Depuis son arrivée à la tête de l’OM, le propriétaire américain a régulièrement cherché à renforcer l’identité et le rayonnement international du club. Retrouver Adidas permettrait de renouer avec une partie du patrimoine marseillais, mais aussi avec une marque intimement liée aux grandes heures du club. De Bernard Tapie à Robert Louis-Dreyfus, Adidas a accompagné plusieurs présidents et propriétaires qui ont marqué l’histoire de l’OM.

Même si le changement n’interviendrait pas avant l’été 2028, cette annonce devrait déjà faire réagir les supporters. Pour beaucoup, le retour d’Adidas représente bien plus qu’un simple changement d’équipementier. Il évoque une époque, des titres et une identité visuelle devenue mythique. Après dix saisons sous Puma, l’OM pourrait donc faire un immense retour aux sources. Et si Adidas revenait avec un maillot inspiré de la légendaire tunique de 1993, les supporters marseillais pourraient déjà se préparer à un véritable événement.