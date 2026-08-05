Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

La défense du FC Nantes s’apprête à connaître quelques remaniements pour la suite du mercato estival.

Le FC Nantes continue de remodeler son effectif avant son retour en Ligue 2. Alors que la piste Yanis Zouaoui semble désormais abandonnée, les Canaris avancent sur un retour bien connu des supporters de la Maison Jaune.

Saïdou Sow bientôt de retour au FC Nantes ?

Le défenseur central guinéen Saïdou Sow serait proche de retrouver les bords de l’Erdre. Selon L’Équipe, Saïdou Sow (24 ans) devrait rejoindre le FC Nantes sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance du RC Strasbourg.

Un dossier qui a du sens puisque l’ancien défenseur de l’ASSE connaît déjà la maison nantaise. Il avait été prêté au FC Nantes lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 sous Antoine Kombouaré avant de voir son aventure stoppée par une rupture des ligaments croisés du genou gauche en mai dernier. Après sa convalescence, Sow avait retrouvé du temps de jeu à Clermont en Ligue 2, où il a disputé 12 rencontres.

Un renfort défensif pour reconstruire

Avec son expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Saïdou Sow représente une option intéressante pour un FC Nantes qui cherche à solidifier une défense profondément remaniée. Son profil de défenseur axial, puissant dans les duels et capable d’évoluer dans une défense à plusieurs systèmes, pourrait offrir une solution supplémentaire au staff nantais. Les Canaris misent donc sur un joueur qui connaît déjà le championnat et qui possède une vraie envie de relancer sa carrière après une période compliquée.

En parallèle, la piste menant à Yanis Zouaoui semble avoir pris un sérieux coup d’arrêt. Alors que le latéral gauche du Havre était considéré comme une priorité, Montpellier est venu perturber les plans nantais en se positionnant également sur le joueur. Face à cette concurrence, le FC Nantes aurait finalement décidé d’abandonner ce dossier. Les Canaris devront donc trouver une autre solution sur le côté gauche, mais pourraient rapidement enregistrer l’arrivée d’un renfort en défense centrale avec Saïdou Sow.