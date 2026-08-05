La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, le Real Madrid a sondé le marché pour un nouveau prêt d’Endrick (20 ans). L’OM ferait partie du tour de table.

L’avenir d’Endrick pourrait de nouveau s’écrire loin du Real Madrid. Après un prêt réussi à l’OL, le jeune attaquant brésilien se retrouve une nouvelle fois face à une situation incertaine dans la capitale espagnole. Selon nos informations, le Real Madrid a déjà commencé à sonder plusieurs clubs en vue d’un nouveau prêt.

L’OM sondé par le Real Madrid ?

L’OM ferait partie du tour de table. Pour autant, les dirigeants marseillais sont encore très loin du compte. À l’image de Franco Mastantuono, Endrick ne semble pas disposer de garanties suffisantes concernant son temps de jeu au Real Madrid. José Mourinho ne compterait pas forcément sur lui pour la saison à venir, dans un secteur offensif déjà très concurrentiel.

L’arrivée récente du géant Carlos Espi dans les rangs merengues aurait également renforcé les interrogations autour de sa place dans l’effectif. Conscient de cette situation, l’entourage du joueur aurait demandé une réunion avec la direction madrilène afin d’obtenir des réponses claires sur son avenir à court terme. Le Brésilien souhaite connaître précisément son rôle avant de prendre une décision.

L’OM n’a pas les moyens pour Endrick

En attendant que cette réunion ait lieu, le Real Madrid explore plusieurs possibilités. Selon nos sources, la direction madrilène a déjà contacté différents clubs afin d’évaluer leur intérêt pour un nouveau prêt d’Endrick.

L’OM ferait partie des équipes approchées. Le profil du jeune attaquant ne laisse évidemment pas les dirigeants marseillais indifférents. Son passage à Lyon a démontré qu’il pouvait avoir un impact immédiat en Ligue 1. Mais la situation financière du club phocéen rend l’équation quasi caduque.

L’OM ne dispose pas actuellement des ressources nécessaires pour reconsidérer sérieusement cette piste. Le club marseillais avait déjà étudié le dossier cet hiver avant de voir Endrick rejoindre l’OL dans le cadre d’un prêt. À l’époque, Lyon avait réussi à convaincre le Real Madrid et le joueur.

L’AS Rome avance ses pions pour Endrick

Cette expérience s’est révélée positive, même si le Brésilien a parfois affiché une attitude jugée agaçante sur le rectangle vert. Ses statistiques restent toutefois très intéressantes : cinq buts et sept passes décisives en seulement seize apparitions avec les Gones. Des performances qui ont renforcé sa cote sur le marché.

Pendant que l’OM observe la situation de très loin, l’AS Rome serait déjà attentive au dossier. Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement le profil d’Endrick et pourrait voir en lui un joueur capable de s’intégrer dans son animation offensive.

Un prêt assorti d’une option d’achat pourrait représenter une solution satisfaisante pour toutes les parties. Le Real Madrid conserverait une certaine maîtrise du dossier, tandis que le joueur bénéficierait d’un nouveau défi dans un championnat majeur. Le dossier Endrick pourrait évoluer rapidement après la réunion prévue entre l’entourage du joueur et la direction madrilène. Pour l’OM, le train devrait encore passer.