Le PSG a demandé à Ferran Torres (26 ans) d’éclaircir sa situation personnelle pour être fixé su la suite de son mercato estival.

Le PSG veut rapidement être fixé dans le dossier Ferran Torres. Alors que l’attaquant du FC Barcelone figure parmi les pistes offensives étudiées par le club parisien, les dirigeants auraient demandé au joueur de clarifier sa situation.

Le PSG veut boucler le dossier Torres avant le 10 août

Le temps presse désormais pour toutes les parties.Selon Matteo Moretto, le PSG souhaiterait que le transfert de Ferran Torres soit finalisé avant le 10 août. Cette date correspond au retour de l’international espagnol à l’entraînement avec le FC Barcelone. Paris aimerait donc éviter que le dossier s’éternise et connaître rapidement les intentions du joueur. Le message envoyé à Ferran Torres serait clair : il doit trancher pour permettre aux clubs d’avancer.

Arrivé au FC Barcelone en provenance de Manchester City, Ferran Torres possède encore une belle cote sur le marché malgré une concurrence importante en Catalogne. Le Barça pourrait être tenté de récupérer une belle indemnité de transfert afin de poursuivre son opération financière, mais le club catalan doit également composer avec ses besoins sportifs. Avec plusieurs profils offensifs dans son effectif, la direction blaugrana pourrait écouter les offres pour son attaquant.

Le PSG cherche encore des renforts offensifs

De son côté, le PSG continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Le profil de Ferran Torres plaît notamment pour sa polyvalence : capable d’évoluer sur les côtés comme dans l’axe, l’Espagnol correspond au type de joueur recherché par Luis Enrique.

Cependant, Paris ne souhaite pas perdre de temps et veut éviter un feuilleton prolongé alors que la saison approche. Désormais, la balle est dans le camp de l’attaquant espagnol. Entre poursuivre son aventure au Barça ou accepter un nouveau défi au PSG, Ferran Torres doit rapidement prendre une décision qui pourrait bouleverser la suite de son mercato estival.