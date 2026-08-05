À LA UNE DU 5 AOûT 2026
[14:40]OM Mercato : Lago sur le départ, Genesio a déjà convaincu un buteur du Mondial
[14:20]FC Nantes Mercato : la L1 s’arrache Louza, Kita se frotte déjà les mains 
[14:06]OM : 50 M€, le jackpot inattendu se rapproche-t-il ?
[14:00]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé la perle rare, les supporters déjà conquis ! 
[13:40]RC Lens Mercato : Leca affole la Ligue 1 avec 222 M€ !
[13:20]OM Mercato : exit Chelsea, un crack frappe déjà à la porte de Genesio !
[13:10]FC Nantes Mercato : le retour de Sow pousse un cadre vers la sortie !
[13:00]PSG, FC Barcelone Mercato : Luis Enrique a fixé un ultimatum à Ferran Torres !
[12:40]FC Nantes Mercato : Kita a bouclé le coup parfait pour faire oublier Abline 
[12:29]OM : McCourt prépare un coup historique pour 2028, les supporters déjà conquis !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : Luis Enrique a fixé un ultimatum à Ferran Torres !

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 13:00
PSG, FC Barcelone : le Barça réclame 55 M€ et lance le bras de fer !
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG a demandé à Ferran Torres (26 ans) d’éclaircir sa situation personnelle pour être fixé su la suite de son mercato estival.

Le PSG veut rapidement être fixé dans le dossier Ferran Torres. Alors que l’attaquant du FC Barcelone figure parmi les pistes offensives étudiées par le club parisien, les dirigeants auraient demandé au joueur de clarifier sa situation.

Le PSG veut boucler le dossier Torres avant le 10 août

Le temps presse désormais pour toutes les parties.Selon Matteo Moretto, le PSG souhaiterait que le transfert de Ferran Torres soit finalisé avant le 10 août. Cette date correspond au retour de l’international espagnol à l’entraînement avec le FC Barcelone. Paris aimerait donc éviter que le dossier s’éternise et connaître rapidement les intentions du joueur. Le message envoyé à Ferran Torres serait clair : il doit trancher pour permettre aux clubs d’avancer.

Arrivé au FC Barcelone en provenance de Manchester City, Ferran Torres possède encore une belle cote sur le marché malgré une concurrence importante en Catalogne. Le Barça pourrait être tenté de récupérer une belle indemnité de transfert afin de poursuivre son opération financière, mais le club catalan doit également composer avec ses besoins sportifs. Avec plusieurs profils offensifs dans son effectif, la direction blaugrana pourrait écouter les offres pour son attaquant.

Le PSG cherche encore des renforts offensifs

De son côté, le PSG continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Le profil de Ferran Torres plaît notamment pour sa polyvalence : capable d’évoluer sur les côtés comme dans l’axe, l’Espagnol correspond au type de joueur recherché par Luis Enrique.

Cependant, Paris ne souhaite pas perdre de temps et veut éviter un feuilleton prolongé alors que la saison approche. Désormais, la balle est dans le camp de l’attaquant espagnol. Entre poursuivre son aventure au Barça ou accepter un nouveau défi au PSG, Ferran Torres doit rapidement prendre une décision qui pourrait bouleverser la suite de son mercato estival.

PSGFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG