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FRANCE

OM : 50 M€, le jackpot inattendu se rapproche-t-il ?

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 14:06
OM : 50 M€, le jackpot inattendu se rapproche-t-il ?

L’OM devrait retrouver Adidas à partir de la saison 2028-2029, au terme de son engagement avec Puma. Si les derniers détails restent à fixer, le futur contrat pourrait permettre au club phocéen de changer de dimension financière.

Adidas attendu en 2028

Partenaire historique de l’Olympique de Marseille, Adidas devrait effectuer son retour sur les maillots olympiens à l’issue du contrat liant le club à Puma. Ce dernier prendra fin en juin 2028, ouvrant ainsi la porte à la marque allemande dès la saison 2028-2029.

La durée de ce futur partenariat et son montant définitif restent toutefois à établir. Le retour d’Adidas n’est donc pas encore accompagné de tous les détails contractuels, même si le changement d’équipementier semble désormais acté.

Un contrat presque deux fois plus important ?

L’enjeu financier s’annonce considérable pour l’OM. Selon une estimation relayée par Guillaume Tarpi à partir d’informations de l’AFP, le contrat actuel avec Puma rapporterait entre 20 et 25 millions d’euros par saison au club phocéen.

Le montant de l’accord avec Adidas pourrait être presque deux fois supérieur. Une perspective majeure pour la direction marseillaise, même si ces chiffres devront être confirmés lors de la finalisation du contrat. À ce stade, aucun montant précis n’a été officiellement communiqué.

Une manne importante pour le projet marseillais

Ce changement pourrait offrir de nouvelles marges de manœuvre à l’OM, dont le mercato reste en pleine effervescence. Une hausse sensible des revenus liés à l’équipementier renforcerait mécaniquement les ressources du club dans les prochaines saisons.

Au-delà de l’aspect économique, ce retour possède une forte portée symbolique. Adidas a accompagné plusieurs grandes périodes de l’histoire olympienne. Près de dix ans après avoir cédé sa place à Puma en 2018, la marque aux trois bandes se prépare donc à renouer avec la maison marseillaise.

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