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FRANCE

OM Mercato : Lago sur le départ, Genesio a déjà convaincu un buteur du Mondial

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 14:40
Bruno Genesio, le nouvel entraîneur de l'OM
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Ange Lago sur le départ pour Clermont, Bruno Genesio va miser sur un attaquant qui fait déjà l’unanimité chez les supporters de l’OM. 

L’OM continue de remodeler son effectif lors de ce mercato estival. Alors qu’Ange Lago se rapproche d’un départ vers Clermont, Bruno Genesio aurait déjà identifié un élément offensif capable de s’imposer comme une référence au sein du projet marseillais.

Lago va poursuivre sa progression en Ligue 2

Malgré une préparation encourageante et des prestations remarquées, Ange Lago devrait quitter l’OM cet été. Le jeune attaquant ivoirien de 21 ans, qui avait notamment marqué lors du match amical face à Yamoussoukro FC, est proche de rejoindre Clermont afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important. 

Une décision qui peut surprendre au regard des signaux positifs envoyés récemment, mais qui s’inscrit dans la volonté marseillaise de permettre à certains jeunes talents de poursuivre leur développement. Dans le secteur offensif, Bruno Genesio aurait en revanche déjà une idée bien précise de son numéro 9. Selon La Provence, Amine Gouiri se sent très bien à Marseille et bénéficie d’une vraie reconnaissance de la part du nouvel entraîneur olympien ainsi que de Grégory Lorenzi. 

Gouiri, le choix fort de Genesio

Arrivé avec de grandes attentes, l’international algérien possède un profil particulièrement apprécié par le staff : technique, capable de participer au jeu et dangereux dans les derniers mètres. Après son expérience à la Coupe du monde, Gouiri pourrait donc être amené à prendre une place centrale dans le onze marseillais cette saison.

Comme pour l’ensemble des joueurs de l’effectif, Marseille ne fermera pas totalement la porte en cas d’offre jugée satisfaisante. La direction olympienne reste attentive aux opportunités du marché et doit toujours composer avec la nécessité d’équilibrer ses finances. Mais à l’heure actuelle, la tendance est claire : Bruno Genesio compterait sur Amine Gouiri pour mener l’attaque de l’OM et devenir l’un des visages du nouveau projet.

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