Désireux de stabiliser la défense du PSG, Luis Enrique a déjà un plan prometteur pour parvenir à ses fins dès cette saison.

Le PSG pourrait déjà avoir trouvé une partie de la réponse à sa recherche d’un futur patron en défense centrale. Alors que le club parisien continue de miser sur la jeunesse, un nom commence à faire beaucoup parler en interne : Axel Koukaba.

Koukaba, la nouvelle pépite défensive du PSG

Âgé de seulement 16 ans, Axel Koukaba impressionne déjà lors de sa progression au sein de la formation parisienne. Selon Espoirs du Football, les retours sur la préparation du jeune défenseur sont particulièrement positifs. Régulièrement surclassé depuis ses débuts, le joueur né en 2010 est considéré comme l’un des grands espoirs défensifs du PSG aux côtés de Boly et Paisley. Sa maturité, sa lecture du jeu et sa capacité à évoluer face à des joueurs plus âgés auraient marqué les observateurs.

Un détail symbolise également l’importance prise par Koukaba dans le groupe parisien. Récemment, Willian Pacho aurait décidé de prendre le jeune défenseur sous son aile. Le défenseur équatorien, arrivé comme une référence à son poste, aurait été impressionné par l’attitude et la maturité affichées par Koukaba malgré son très jeune âge.

Pacho l’a déjà pris sous son aile

Une transmission qui pourrait être précieuse pour le jeune Parisien, appelé à progresser aux côtés d’un défenseur confirmé. Luis Enrique apprécie particulièrement les profils capables de s’intégrer rapidement dans un projet basé sur la technique et l’intelligence collective. Même s’il faudra évidemment patienter avant de voir Koukaba s’installer avec les professionnels, son potentiel ne laisse déjà pas indifférent.

Le PSG pourrait donc tenir son futur défenseur central de très haut niveau directement issu de son centre de formation. Après avoir lancé plusieurs jeunes talents ces dernières années, Paris espère désormais voir éclore un nouveau phénomène défensif capable de s’imposer au plus haut niveau.