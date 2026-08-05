À LA UNE DU 5 AOûT 2026
[16:41]FC Nantes : le mercato de Machado s’accélère enfin à l’étranger !
[16:21]ASSE : deux départs se précisent avant le retour de la Ligue 2
[16:02]FC Nantes Mercato : un ancien Vert attendu dès jeudi chez les Canaris !
[16:00]OM : ultime coup de théâtre pour Habib Beye ! 
[15:40]Stade Rennais : Samba se place déjà avec Zidane, Lepaul arrive chez les Bleus !
[15:20]PSG : Luis Enrique tient son futur défenseur tant recherché !
[15:00]ASSE Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Camilo Mena 
[14:40]OM Mercato : Lago sur le départ, Genesio a déjà convaincu un buteur du Mondial
[14:20]FC Nantes Mercato : la L1 s’arrache Louza, Kita se frotte déjà les mains 
[14:06]OM : 50 M€, le jackpot inattendu se rapproche-t-il ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Luis Enrique tient son futur défenseur tant recherché !

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 15:20
Luis Enrique (PSG)

Désireux de stabiliser la défense du PSG, Luis Enrique a déjà un plan prometteur pour parvenir à ses fins dès cette saison. 

Le PSG pourrait déjà avoir trouvé une partie de la réponse à sa recherche d’un futur patron en défense centrale. Alors que le club parisien continue de miser sur la jeunesse, un nom commence à faire beaucoup parler en interne : Axel Koukaba.

Koukaba, la nouvelle pépite défensive du PSG

Âgé de seulement 16 ans, Axel Koukaba impressionne déjà lors de sa progression au sein de la formation parisienne. Selon Espoirs du Football, les retours sur la préparation du jeune défenseur sont particulièrement positifs. Régulièrement surclassé depuis ses débuts, le joueur né en 2010 est considéré comme l’un des grands espoirs défensifs du PSG aux côtés de Boly et Paisley. Sa maturité, sa lecture du jeu et sa capacité à évoluer face à des joueurs plus âgés auraient marqué les observateurs.

Un détail symbolise également l’importance prise par Koukaba dans le groupe parisien. Récemment, Willian Pacho aurait décidé de prendre le jeune défenseur sous son aile. Le défenseur équatorien, arrivé comme une référence à son poste, aurait été impressionné par l’attitude et la maturité affichées par Koukaba malgré son très jeune âge. 

Pacho l’a déjà pris sous son aile

Une transmission qui pourrait être précieuse pour le jeune Parisien, appelé à progresser aux côtés d’un défenseur confirmé. Luis Enrique apprécie particulièrement les profils capables de s’intégrer rapidement dans un projet basé sur la technique et l’intelligence collective. Même s’il faudra évidemment patienter avant de voir Koukaba s’installer avec les professionnels, son potentiel ne laisse déjà pas indifférent.

Le PSG pourrait donc tenir son futur défenseur central de très haut niveau directement issu de son centre de formation. Après avoir lancé plusieurs jeunes talents ces dernières années, Paris espère désormais voir éclore un nouveau phénomène défensif capable de s’imposer au plus haut niveau.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot