FC Nantes Mercato : un ancien Vert attendu dès jeudi chez les Canaris !

Le FC Nantes accélère pour faire revenir Saïdou Sow, déjà prêté à la Beaujoire en 2025. Le défenseur guinéen est attendu dès jeudi tandis que la piste menant à Yanis Zouaoui devrait être abandonnée.

Sow attendu jeudi à Nantes

Le retour de Saïdou Sow au FC Nantes se précise sérieusement. Selon L’Équipe, les Canaris ont réactivé le dossier du défenseur central de Strasbourg après le refroidissement de la piste Yanis Zouaoui. Une tendance également évoquée par Peuple Vert, qui rappelle le parcours mouvementé de l’ancien Stéphanois depuis son départ du Forez.

David Phelippeau va même plus loin. Le journaliste de Ouest-France annonce que l’international guinéen doit rejoindre Nantes dès jeudi, signe que l’opération est désormais bien engagée.

Saïdou Sow est attendu demain au FC Nantes. La piste Yanis Zouaoui devrait, elle, être abandonnée. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2084924092956746197

Un premier passage convaincant à la Beaujoire

Le club canari connaît déjà parfaitement le joueur de 24 ans. Prêté par Strasbourg durant l’hiver 2025, Sow avait disputé neuf rencontres de Ligue 1 et inscrit un but sous le maillot nantais. Son passage n’avait toutefois pas débouché sur un transfert définitif.

De nouveau prêté à Clermont lors du mercato hivernal 2026, le défenseur a enchaîné douze apparitions en Ligue 2 et marqué une fois. Une demi-saison qui lui a permis de retrouver du rythme après avoir perdu du terrain dans la rotation alsacienne.

Des retrouvailles en vue avec l’ASSE

Formé à L’Étrat, Sow avait quitté l’ASSE en 2023 contre environ 3 M€, après 57 apparitions chez les professionnels. Toujours lié à Strasbourg jusqu’en 2028, il est aujourd’hui valorisé à 2,5 M€ par Transfermarkt, loin de son pic à 6 M€ atteint en décembre 2024.

Son retour à Nantes ajouterait une saveur particulière à la lutte pour la montée. Relégués en Ligue 2, les Canaris retrouveront l’ASSE, club formateur du Guinéen, le 24 octobre prochain à Geoffroy-Guichard. Cette fois, Sow pourrait revenir dans le Chaudron avec le maillot d’un concurrent direct des Verts.