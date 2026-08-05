RC Lens : la piste Kebbal se heurte déjà à un double obstacle

Le RC Lens étudierait la possibilité de recruter Ilan Kebbal, le milieu offensif du Paris FC. Une piste séduisante sur le plan technique, mais compliquée par la concurrence de Florian Thauvin et la position ferme du club parisien.

Lens se penche sur le dossier Kebbal

Selon le journaliste Sébastien Vidal, relayé par Jeunes Footeux, le RC Lens aurait activé la piste menant à Ilan Kebbal. Le milieu offensif algérien sort d’une saison convaincante avec le Paris FC et son profil plaît en Artois.

Créatif, mobile et capable de jouer entre les lignes, le Marseillais de naissance possède plusieurs qualités recherchées par les Sang et Or. Sa cote a d’ailleurs fortement grimpé ces derniers mois : estimée à 5 M€ en juin 2025 par Transfermarkt, elle atteignait 12 M€ en décembre.

Un rôle difficile à définir avec Thauvin

Son intégration dans le système de Dino Toppmöller pose toutefois question. Kebbal peut évoluer à gauche ou en soutien de l’attaquant, mais il préfère partir du côté droit pour rentrer sur son pied fort. Un registre dans lequel Florian Thauvin occupe déjà une place importante.

À 28 ans, Kebbal ne viendrait probablement pas à Lens pour se contenter d’un simple rôle de doublure. De son côté, le Racing pourrait hésiter à investir une somme conséquente sur un joueur dont le temps de jeu ne serait pas garanti.

Un mercato ambitieux pour la Ligue des champions

Cette réflexion intervient alors que Lens veut offrir un effectif compétitif à Toppmöller avant une saison 2026-2027 chargée, marquée notamment par la Ligue des champions. L’arrivée du milieu algérien Yacine Titraoui contre 8 M€ serait déjà actée.

Yacine Titraoui, milieu algérien de 23 ans surnommé le « Verratti algérien », doit rejoindre Lens contre 8 M€. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2084912291905200393

Pour l’heure, le dossier Ilan Kebbal ne ferait pas encore figure de priorité absolue. D’autres options sont étudiées et le Paris FC n’aurait aucune intention de faciliter le départ de son maître à jouer. Deux obstacles qui invitent à la prudence.