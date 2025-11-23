De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris
RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?

Laurent Hess
23 novembre 2025

Peu à son affaire hier lors de la victoire du RC Lens contre le RC Strasbourg, Florian Thauvin traverse une mauvaise passe. Faut-il s’en inquiéter ? C’est notre débat…

Un peu mais bon…

« Alors c’est sûr, Thauvin n’a pas été bon hier contre Strasbourg. Du tout. Il n’a d’ailleurs pas été le seul, n’est-ce pas Guilavogui ? Mais de là à s’inquiéter, alors que le RCL est 3e de L1 et que l’ancien marseillais avait délivré deux passes décisives lors de la journée précédente contre Monaco…

Non, à 32 ans, bientôt 33 en janvier, Thauvin souffle le chaud et le froid, ce qui a souvent été le cas durant sa carrière. Son bilan personnel après 13 journées de championnat, c’est 2 buts et 2 passes décisives. On pouvait s’attendre à mieux, c’est sûr, surtout qu’il reste sur 8 matchs sans marquer. Mais les Sang et Or réalisent un très bon début de saison et Thauvin y participe. Depuis la deuxième journée, il est titulaire. Et avec lui dans le 11, le RCL n’a perdu que deux matches sur douze, à Paris et à Metz… »

Laurent HESS

« Peur que Thauvin soit un intermittent du spectacle »

« Il semblait monter en puissance de son arrivée jusqu’à avant la trêve d’octobre, et on l’a ensuite complètement perdu à partir du match face à Auxerre. Son rendement post-équipe de France a été très décevant, et il s’est bien repris contre Monaco avant la nouvelle trêve de novembre. Face à Strasbourg, on dirait qu’il n’a jamais digéré son énorme occasion d’entrée. Comme face au Paris FC lorsqu’il a raté son penalty.

J’ai quand même peur que Thauvin soit un intermittent du spectacle, même si je ne le souhaite évidemment pas du tout. Lens ne peut pas se permettre d’avoir un joueur sur courant alternatif pour atteindre son objectif européen. J’espère en tout cas que Thauvin saura repartir du bon pied pour finir l’année 2025, afin que l’on puisse retrouver le joueur qui a fait énorme impression lors des premiers matchs à son arrivée. Donc, pas d’inquiétude à l’instant T, mais cela pourrait vite changer si Thauvin continue de souffler le chaud et le froid…

William TERTRIN

