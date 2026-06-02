Si l’avenir de Pierre Sage occupe l’actualité du RC Lens, le club artésien serait en passe de faire signer un premier renfort estival.

Le mercato ne concerne pas uniquement les stars et les grands noms. Au RC Lens, la préparation de l’avenir passe aussi par le recrutement de jeunes joueurs prometteurs capables d’intégrer progressivement la formation artésienne. Et un premier renfort estival serait déjà bouclé.

Un rêve de supporter qui se réalise

Selon La Voix du Nord, Robin Zelazko va rejoindre le RC Lens dans les prochaines semaines. Le jeune milieu de terrain évoluait jusqu’à présent sous les couleurs d’Arras et devrait intégrer l’effectif des U19 Nationaux lensois. Cette signature possède une saveur particulière pour le jeune joueur.

Robin Zelazko n’est pas seulement un espoir du football régional, il est également un fervent supporter du RC Lens. En décembre dernier, il ne cachait pas son attachement au club sang et or. « Je ne suis pas abonné mais je regarde tous les matches du RC Lens », avait-il confié avec enthousiasme. Quelques mois plus tard, ce rêve de supporter est sur le point de devenir une réalité bien concrète.

Le RC Lens poursuit sa stratégie de formation

Depuis plusieurs années, le RC Lens accorde une attention particulière au développement des jeunes talents de la région. Le club artésien s’efforce régulièrement d’attirer les meilleurs profils du football amateur local afin de renforcer son centre de formation. L’arrivée de Robin Zelazko s’inscrit parfaitement dans cette logique.

En rejoignant les U19 Nationaux, le jeune milieu de terrain bénéficiera d’un environnement idéal pour poursuivre sa progression et tenter de gravir les différentes étapes vers le football professionnel. Même si cette arrivée ne concerne pas directement l’équipe première, elle constitue symboliquement le premier renfort estival du RC Lens. Pendant que la direction travaille sur les dossiers du mercato professionnel et que les interrogations persistent autour du futur projet sportif, le club continue de préparer l’avenir avec méthode.