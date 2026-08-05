FC Nantes : le mercato de Machado s’accélère enfin à l’étranger !

Libre depuis la fin de son contrat au FC Nantes, Deiver Machado cherche toujours un nouveau point de chute. Plusieurs formations européennes ont toutefois pris des renseignements sur le piston colombien de 32 ans.

Machado toujours sans contrat

À quelques jours de la reprise des différents championnats européens, Deiver Machado reste sur le marché. Arrivé au FC Nantes l’hiver dernier après avoir porté les couleurs du Toulouse FC et du RC Lens, le Colombien n’a pas prolongé son bail avec les Canaris, relégués en Ligue 2.

Son passage en Artois, entre 2021 et 2025, reste le plus marquant de son parcours en France. L’ancien Lensois avait notamment convaincu les Sang et Or de prolonger son contrat, avant que la concurrence et plusieurs pépins physiques ne réduisent progressivement son temps de jeu.

Trois pistes se dégagent à l’étranger

Selon les informations de Lensois.com, plusieurs clubs espagnols se sont renseignés sur sa situation. Le Deportivo La Corogne et Elche garderaient notamment un œil sur le latéral gauche.

Le Sporting Portugal pourrait également passer à l’action. Le club lisboète envisagerait de lui proposer un rôle de doublure derrière Ricardo Mangas. Une piste qui permettrait à Machado de découvrir un nouveau championnat tout en rejoignant une formation engagée sur la scène européenne.

Le FC Nantes poursuit son propre chantier

De son côté, le FC Nantes continue de remodeler son effectif. Sow est attendu chez les Canaris, tandis que la piste Zouaoui semble désormais proche d’être abandonnée.

Sow est attendu demain au FC Nantes, tandis que la piste Zouaoui devrait être abandonnée. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2084924092956746197

Une cote encore solide malgré les blessures

Machado a manqué près d’une dizaine de rencontres la saison passée sur blessure, sans perdre la confiance de la sélection colombienne. Il a ainsi participé à la dernière Coupe du monde, disputant un match face au Portugal (0-0).

Sa valeur marchande, estimée à 1,8 M€ en mars 2026, avait culminé à 4 M€ lors de son passage au RC Lens. Libre de tout contrat, le Colombien représente désormais une opportunité à moindre coût pour ses prétendants.