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FRANCE

FC Nantes Mercato : un nouvel avant-centre attendu à Nantes ! 

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 10:20
Michel Der Zakarian (FC Nantes)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À trois jours d’un premier match difficile contre le Red Star en Ligue 2, le FC Nantes pourrait encore recruter un attaquant au mercato estival. 

Le transfert de Matthis Abline à Monaco pourrait encore rapporter gros au FC Nantes. Les Canaris disposent désormais de moyens supplémentaires pour renforcer leur effectif mais à quel poste doivent-ils investir en priorité ? 

Les supporters du FC Nantes réclament un 9

Les supporters ont donné une réponse très claire. But! a lancé un sondage auprès de la communauté du FC Nantes avec une question simple :

« Sur quelle recrue miser avec le jackpot rapporté par Abline ? »

Les résultats ne laissent pratiquement aucune place au doute :

  • Un avant-centre : 57,8 %
  • Un latéral gauche : 34,4 %
  • Un défenseur central : 6,7 %
  • Un milieu de terrain : 1,1 %

Plus de la moitié des votants souhaitent donc voir le FC Nantes recruter un nouvel attaquant. Un message fort envoyé à la direction nantaise à quelques jours du début du championnat.

Le secteur offensif reste la priorité du FC Nantes 

Le départ de Matthis Abline a forcément laissé un vide dans le secteur offensif. Si la vente de l’ancien attaquant du FC Nantes permet au club de disposer d’une marge financière plus importante, les supporters attendent désormais que cette somme soit réinvestie intelligemment. 

Pour une large majorité d’entre eux, la priorité est évidente : recruter un joueur capable d’apporter des buts et de devenir un véritable point de fixation dans la surface. Le besoin d’un renfort offensif apparaît d’autant plus important que le FC Nantes s’apprête à débuter une saison de Ligue 2 particulièrement exigeante. 

Les Canaris devront rapidement trouver de la régularité pour espérer jouer les premiers rôles et viser une remontée immédiate en Ligue 1. Si l’avant-centre arrive largement en tête, le poste de latéral gauche conserve une place importante dans les préoccupations des supporters. Avec 34,4 % des suffrages, cette option confirme que les Canaris attendent aussi un renfort dans le couloir gauche.

Un mercato encore loin d’être terminé 

Le dossier Yanis Zouaoui, suivi par le FC Nantes mais également convoité par Montpellier, reste donc particulièrement important. Toutefois, les supporters semblent considérer que l’arrivée d’un buteur doit passer avant les autres besoins.

À trois jours du déplacement face au Red Star, le FC Nantes pourrait encore connaître plusieurs mouvements. Le club dispose désormais d’une capacité financière renforcée grâce au transfert d’Abline, mais devra faire les bons choix pour construire un effectif compétitif. 

Le verdict des supporters est en tout cas sans appel : le FC Nantes doit utiliser une partie de son nouveau trésor pour recruter un avant-centre. Reste désormais à savoir si les dirigeants nantais partageront cette priorité et passeront rapidement à l’action.

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