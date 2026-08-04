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FRANCE

FC Nantes : Le Red Star avance avec de sérieux doutes avant la reprise

Par Louis Chrestian - 4 Août 2026, 23:24
FC Nantes : Le Red Star avance avec de sérieux doutes avant la reprise

Premier adversaire du FC Nantes en Ligue 2, samedi à 20h45, le Red Star sort d’une préparation estivale très contrastée. Capables de marquer quatre buts face à l’UNFP, les Audoniens ont aussi terminé leur été par une inquiétante série de défaites.

Un bilan parfaitement équilibré

Le Red Star a disputé sept rencontres amicales sous les ordres de Patrice Perrin. Le bilan comptable est mitigé avec trois victoires contre Laval (2-1), Orléans (3-2) et l’UNFP (4-1), pour quatre défaites face à Guingamp (0-1), Troyes (0-1), Le Havre (1-2) et Amiens (1-3).

Les chiffres illustrent les hauts et les bas de cette préparation : onze buts inscrits et autant encaissés. Jovany Ikanga, Damien Durand et Cissé ont notamment participé à l’efficacité offensive des Franciliens, selon le récapitulatif publié par La Tribune Nantaise.

Trois défaites lors des quatre derniers matchs

La dynamique récente apparaît néanmoins moins favorable. Après son succès contre Orléans, le Red Star s’est incliné devant Troyes, puis contre Le Havre malgré une prestation intéressante face au pensionnaire de Ligue 1. La victoire contre l’UNFP a offert une parenthèse avant le revers concédé face à Amiens pour conclure la préparation.

Cette défaite (1-3) laisse quelques interrogations sur la solidité défensive des Audoniens. Le FC Nantes tentera d’en profiter dès la première journée pour réussir son retour en Ligue 2 et lancer positivement sa saison.

Un effectif nantais encore susceptible de bouger

À quelques jours de la reprise, le mercato continue également d’animer l’actualité du FC Nantes. D’après Ouest-France, un milieu de terrain des Canaris pourrait notamment prendre la direction de Pau.

Avant les derniers ajustements de l’été, les hommes de Michel Der Zakarian devront surtout se concentrer sur ce premier rendez-vous. Face à un Red Star irrégulier mais capable de se montrer dangereux offensivement, les Canaris sont prévenus.

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