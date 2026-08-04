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FRANCE

PSG, FC Barcelone : Le plan Koundé de Luis Enrique se heurte à un prix XXL

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 22:46
PSG, FC Barcelone : Le plan Koundé de Luis Enrique se heurte à un prix XXL

Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil de Jules Koundé pour renforcer la défense du PSG. Le technicien espagnol aurait surtout une idée précise pour l’international français, dont la valorisation complique sérieusement le dossier.

Le PSG pense à Koundé dans l’axe

Le Paris Saint-Germain continue d’explorer plusieurs pistes sur le marché des transferts. En défense, Jules Koundé ferait partie des joueurs suivis par le club de la capitale, selon les informations relayées par Foot01.

Luis Enrique ne souhaiterait toutefois pas recruter le Français pour l’installer au poste de latéral droit, où il évolue régulièrement avec le Barça et les Bleus. L’entraîneur parisien envisagerait plutôt de le replacer dans l’axe, son rôle de prédilection depuis ses passages aux Girondins de Bordeaux et au FC Séville.

Une opération estimée autour de 70 M€

Le FC Barcelone ne serait pas totalement fermé au départ de son défenseur, arrivé en Catalogne en 2022. Le montant réclamé reste néanmoins à préciser, alors qu’un prix de 70 M€ est évoqué. Transfermarkt estime actuellement Koundé à 60 M€, après un pic à 65 M€ en juin 2025.

À 27 ans, le Parisien de naissance reste un élément important de l’effectif catalan. Son éventuel retour en charnière centrale pourrait néanmoins peser dans sa réflexion, lui qui a dû s’adapter à plusieurs changements de statut depuis ses débuts professionnels.

Le dossier Ferran Torres appelle à la prudence

Le PSG pourrait également profiter de discussions autour de Ferran Torres pour tenter un double coup au Barça. L’attaquant espagnol a reconnu l’intérêt parisien, tout en rappelant qu’il restait sous contrat avec le club catalan.

Aucun accord ni contact officiel entre les deux clubs n’est toutefois annoncé à ce stade pour Ferran Torres. Le dossier Koundé demeure donc une piste à surveiller plutôt qu’une opération avancée, avec un obstacle financier conséquent à lever.

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