Remercié par l’OM au début de l’été, Habib Beye voit son autre rêve proche de prendre fin pour rebondir.

Habib Beye attend la suite après son départ de l’OM. Alors que le poste de sélectionneur du Sénégal semblait lui tendre les bras, un obstacle de dernière minute pourrait finalement bouleverser le dossier.

Patrick Vieira proche de prendre les rênes des Lions

Après avoir vu la piste Hervé Renard s’éloigner, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a avancé avec Patrick Vieira pour succéder à Pape Thiaw, écarté récemment de son poste. Le champion du monde 1998, né à Dakar, aurait convaincu les dirigeants sénégalais avec son projet et sa vision pour relancer les Lions de la Téranga.

Libre depuis son départ du Genoa en novembre 2025, l’ancien milieu de terrain aurait même séjourné au Sénégal depuis le 29 juillet afin de présenter son plan aux responsables de la fédération. Selon plusieurs sources locales, dont le journaliste Sané Malang, Vieira aurait participé à une réunion de travail avec le secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Sow, ainsi que plusieurs membres de l’instance.

Habib Beye voit une opportunité s’envoler ?

Mais alors que l’accord semblait quasiment acté, la situation de Pape Thiaw empêche encore la fédération de communiquer officiellement. La FSF souhaiterait d’abord régler la question des indemnités liées au départ de l’ancien sélectionneur avant d’annoncer son successeur. Un blocage administratif qui pourrait retarder l’arrivée de Patrick Vieira, voire obliger l’instance à trouver une solution temporaire. La fédération envisagerait notamment de confier un intérim à Souleymane Diallo, directeur technique national, si le dossier n’est pas réglé avant septembre.

Cette situation représente forcément une déception pour Habib Beye. Ancien capitaine du Sénégal et figure appréciée dans son pays, l’ex-coach de l’OM espérait pouvoir s’installer sur le banc des Lions de la Téranga et poursuivre son ascension. Après son départ précipité de Marseille, cette opportunité aurait représenté un rebond majeur pour sa carrière. Mais sauf retournement de situation, Patrick Vieira semble désormais avoir pris une longueur d’avance dans la course au poste de sélectionneur.