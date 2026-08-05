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FRANCE

ASSE : Montpellier et Reims lancent déjà la bataille pour la montée !

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 17:21
ASSE : Montpellier et Reims lancent déjà la bataille pour la montée !

Pendant que l’ASSE peaufine sa préparation avant d’affronter Sochaux, deux concurrents directs ont affiché leurs intentions. Montpellier vise ouvertement les barrages alors que Reims avance avec davantage de mesure, mais déjà quelques certitudes.

Montpellier assume ses ambitions

Après avoir bien failli céder le MHSC cet été, Laurent Nicollin reste aux commandes du club héraultais. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président montpelliérain a fixé un objectif clair : terminer parmi les cinq premiers afin de disputer, au minimum, les barrages d’accession.

« Avec 80 ou 90 % des clubs qui ont déjà évolué en L1, ça fait très longtemps qu’il n’y a pas eu une compétition si relevée », a-t-il prévenu. Comme l’explique Peuple Vert dans son décryptage, cette ambition constitue un premier avertissement pour Saint-Étienne, candidat déclaré à une remontée immédiate.

Reims termine sa préparation sur une victoire

De son côté, le Stade de Reims a conclu sa préparation par un succès contre le KV Courtrai (2-1), grâce à Lenny Sylla et Sambou Soumano. Nicolas Usaï a apprécié la discipline de son équipe, notamment durant une première demi-heure riche en situations offensives.

Le technicien champenois refuse toutefois de tirer des conclusions définitives. « Le véritable révélateur, c’est la compétition », a-t-il rappelé, satisfait d’avoir également pu observer une douzaine de joueurs du groupe Révélation. Une émulation interne qui pourrait renforcer l’effectif rémois sans passer uniquement par le marché.

L’ASSE renforce aussi ses réserves

Les Verts travaillent eux aussi sur la profondeur de leur groupe. Lamine Sonko, attaquant de 22 ans arrivé de Jura Sud, a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028. Il renforcera d’abord la réserve avec une projection vers l’équipe première.

Une Ligue 2 particulièrement dense

Autour de recrues comme Jakob Breum, Ian Cathro construit une équipe capable de répondre à cette concurrence. Mais Montpellier et Reims rappellent que la route vers la Ligue 1 sera encombrée. Retrouvez également toutes les actualités de l’ASSE en Ligue 2.

Entre les relégués ambitieux et les habitués de l’antichambre, les places du haut de tableau devraient être disputées dès les premières journées. Les matches amicaux n’offrent encore aucune garantie, mais les prétendants ont déjà commencé à se positionner.

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