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FRANCE

PSG : Le rendez-vous télé face à Manchester United est fixé

Par Louis Chrestian - 6 Août 2026, 08:23
PSG : Le rendez-vous télé face à Manchester United est fixé

Trois jours après sa lourde défaite contre Majorque (3-0), le PSG va poursuivre sa préparation face à Manchester United. Horaire, chaîne et composition probable : voici ce qu’il faut savoir sur ce deuxième match amical des Parisiens.

Un test prestigieux avant la Supercoupe

Le PSG n’a pas le temps de s’attarder sur son premier revers de l’été. Battus mercredi par Majorque, les hommes de Luis Enrique retrouveront les terrains dès ce samedi 8 août. Ils affronteront Manchester United à 17 heures, au stade Nya Ullevi de Göteborg, en Suède.

Cette affiche doit permettre au club de la capitale de monter progressivement en puissance avant la finale de la Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa. Un rendez-vous important dans la préparation parisienne, dont les débuts ont été compliqués.

La rencontre diffusée sur beIN Sports 1

Les supporters pourront suivre ce PSG-Manchester United en direct sur beIN Sports 1. Comme lors des précédentes préparations estivales, la chaîne retransmet les rencontres amicales du champion de France. Le coup d’envoi sera donc donné samedi à 17 heures, comme le précise également le programme télé consacré à cette affiche.

Une équipe parisienne plus compétitive ?

Face à Majorque, Luis Enrique avait lancé un onze très jeune. Safonov, Zabarnyi, Beraldo, Mayulu et Kvaratskhelia étaient les principaux joueurs susceptibles de prétendre régulièrement à une place de titulaire cette saison.

L’entraîneur espagnol pourrait renforcer son équipe contre les Red Devils. Resté sur le banc mercredi, Pacho fait notamment partie des candidats à une titularisation. Les autres internationaux reprendront progressivement, ce qui entretient encore le doute autour du onze parisien. Une nouvelle étape à suivre dans l’actualité du PSG.

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