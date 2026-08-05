Les infos du jour : Stassin relancé par Porto ? Terrier décision imminente ! Larsonneur menacé dans les buts ?

Le FC Porto relance la piste Stassin après l’échec Pejcinovic

Le refus de Dzenan Pejcinovic de rejoindre le FC Porto pourrait remettre Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, au centre des priorités du club portugais. Porto, qui avait avancé sur une autre piste, pourrait réactiver le dossier Stassin suite à ce rebondissement sur le marché des transferts.

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OM et Rennes : des révélations attendues sur le dossier Terrier

Martin Terrier, ciblé par l’OM et le Stade Rennais, sera au cœur d’une prise de parole très attendue ce mercredi soir. L’insider Mohamed Toubache-Ter promet de faire le point sur la situation de l’attaquant, alors que de nombreuses rumeurs circulent autour de son avenir lors de ce mercato.

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Larsonneur sous pression avant la reprise, les supporters de l’ASSE doutent

À trois jours de la reprise de la Ligue 2, Gautier Larsonneur ne fait plus l’unanimité auprès des supporters de l’ASSE. Un sondage le place largement en tête des joueurs à écarter du onze de départ, alors que Mamour Ndiaye gagne du crédit dans la hiérarchie des gardiens.

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FC Nantes : les supporters réclament un avant-centre au mercato

Après la vente de Matthis Abline, les supporters du FC Nantes souhaitent que le club investisse prioritairement dans un nouvel attaquant. Un sondage révèle que plus de la moitié des votants placent le recrutement d’un avant-centre en tête de leurs attentes à l’approche du début du championnat.

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Endrick veut rester au Real malgré l’intérêt de la Roma et la concurrence

De retour au Real Madrid après un prêt à l’OL, Endrick souhaite s’imposer chez les Merengue malgré une forte concurrence et l’intérêt de l’AS Roma. José Mourinho aurait convaincu le jeune attaquant brésilien de rester pour tenter de gagner sa place cette saison.

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Aguerd prêt à quitter l’OM pour retrouver la Real Sociedad

Nayef Aguerd, défenseur de l’OM, aurait donné son accord pour un retour à la Real Sociedad, où il a laissé une bonne impression lors d’un précédent passage. Le club basque accélère sur ce dossier alors que l’OM cherche à alléger son effectif durant le mercato.

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Pavard refuse deux clubs, l’Arabie saoudite nouvelle option après l’OM

Benjamin Pavard, de retour à l’Inter après un prêt à l’OM, a refusé les offres de Benfica et Galatasaray. L’Inter souhaite se séparer du défenseur pour alléger sa masse salariale, tandis qu’un transfert vers l’Arabie saoudite devient une piste crédible pour la suite de sa carrière.

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Nantes peut toucher un pactole avec la revente de Zézé

Le FC Nantes pourrait bénéficier d’un joli bonus financier en cas de transfert de Nathan Zézé, parti à NEOM SC pour 20 M€. Plusieurs clubs européens suivent le défenseur, et une clause négociée par Nantes à son départ pourrait rapporter gros en cas de nouvelle vente.

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L’OM avance sur Haissem Hassan, révélation du Mondial 2026

L’OM aurait trouvé un accord avec Haissem Hassan, ailier du Real Oviedo et révélation de la Coupe du monde 2026. Le joueur privilégie Marseille malgré d’autres offres, mais la finalisation du transfert dépendra de ventes à venir pour permettre l’arrivée de nouveaux renforts offensifs.

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