OL : huit départs, le grand ménage réclamé après Prague !

La défaite de l’OL contre le Sparta Prague (2-1) a brutalement relancé les débats autour du mercato lyonnais. Un dégraissage massif et plusieurs renforts sont désormais réclamés pour resserrer l’effectif de Paulo Fonseca.

La défaite à Prague change le regard sur le mercato

Plutôt salué depuis son ouverture, le mercato de l’OL se retrouve déjà sous le feu des critiques. La défaite des Gones à Prague, mardi lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, a souligné plusieurs limites dans le groupe de Paulo Fonseca.

La composition de départ avait fait grincer des dents avant même le coup d’envoi. Selon l’analyse relayée par Foot01, certains observateurs proches du club estiment maintenant que l’effectif doit encore être profondément retouché.

Sept à huit départs encore espérés

Suivi par plus de 7 000 personnes sur X, l’insider @LucasCompany15 réclame ainsi « un dégraissage intensif » dans les prochains jours, quitte à brader certains éléments. Son scénario idéal comprend sept à huit départs et seulement trois ou quatre arrivées, avec des renforts ciblés dans toutes les lignes.

Le poste de latéral droit apparaît notamment comme un chantier prioritaire. Clinton Mata est jugé sur le déclin tandis qu’Ainsley Maitland-Niles peine toujours à afficher une régularité suffisante. La direction lyonnaise travaille également sur l’arrivée de Felix Bacher pour renforcer son secteur défensif.

Discussions avancées entre l’OL et Estoril pour Félix Bacher. Un accord pourrait être trouvé pour un montant supérieur à 4 M€. — @Santi_J_FM https://twitter.com/Santi_J_FM/status/2083830795278430585

Fonseca disposait d’un groupe diminué

À Lyon, la prudence reste néanmoins de mise après une seule contre-performance. Paulo Fonseca devait composer sans Moussa Niakhaté, Mads Bistrup et Nicolas Tagliafico. Pavel Sulc, en instance de départ, manquait également à l’appel.

Malick Fofana et Ernest Nuamah n’étaient pas encore prêts à débuter la rencontre. Entre les retours attendus et les derniers mouvements du mercato, le visage de l’OL peut donc encore sensiblement évoluer avant le début de la saison 2026-2027.