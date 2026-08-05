ASSE : le dégraissage s’accélère, un nouveau départ se précise

Après Igor Miladinovic, l’ASSE s’apprête à se séparer d’un autre élément de son effectif. Mickaël Nadé a pris la direction de la Russie, tandis que les Verts doivent encore régler deux dossiers avant la fermeture du Mercato.

Nadé s’est envolé pour la Russie

Une destination surprenante s’était récemment ouverte pour Mickaël Nadé. La piste est désormais très concrète puisque, selon les informations de Morning Foot, le défenseur central de 27 ans s’est envolé pour la Russie.

Le nom de son futur club n’a pas encore filtré. Ce départ mettrait fin à une longue histoire entre le natif de Sarcelles et la maison Verte. Formé à l’ASSE, Nadé n’a connu qu’une parenthèse loin du Forez, lors de son prêt à Quevilly-Rouen Métropole.

Un profil taillé pour les duels

Les chiffres de sa dernière saison de Ligue 2 dessinent le portrait d’un défenseur solide dans le combat. Nadé se situe dans le 93e centile pour le pourcentage de duels défensifs remportés et dans le 88e pour les duels aériens gagnés.

Sa qualité de relance ressort également, avec un classement dans le 91e centile concernant la précision des passes. Son volume de courses à haute intensité et sa capacité à répéter les sprints apparaissent en revanche plus limités par rapport aux standards du championnat russe.

Les Verts recrutent aussi pour l’avenir

En parallèle de ce dégraissage, l’ASSE continue de préparer la suite. Lamine Sonko, attaquant de 22 ans arrivé de Jura Sud, a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028. Il renforcera d’abord la réserve avec une projection vers l’équipe première.

Lamine Sonko, attaquant de 22 ans en provenance de Jura Sud, a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE jusqu’en 2028. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2085019648286761244

Deux indésirables encore sur le départ

Après Miladinovic, en instance de départ vers le Partizan Belgrade, et Nadé, la direction stéphanoise doit encore trouver une porte de sortie à Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan. Deux dossiers qui restent en suspens à quelques semaines de la clôture du marché des transferts.