RC Lens : la défense s’impose comme le chantier brûlant de la fin du mercato

Le RC Lens a encore quelques ajustements à effectuer avant la fermeture du mercato estival. Malgré un effectif jugé solide, les blessures et le manque de profondeur placent désormais la défense au centre des débats.

Baidoo absent, Gradit et Celik encore en reprise

Interrogée par Lensois.com, la rédaction du média lensois estime que le secteur défensif doit être renforcé en priorité. La nouvelle blessure de Samson Baidoo constitue un véritable coup dur puisque l’Autrichien ne devrait pas retrouver la compétition avant octobre.

Jonathan Gradit et Celik sont, eux, toujours en reprise. Souleymane Sagnan a marqué des points, contrairement à Maik Nawrocki qui doit encore convaincre. La jeunesse du secteur et les solutions limitées sur le banc avaient déjà obligé le staff à bricoler lors des précédentes absences.

Le flanc gauche manque également de garanties

La question ne concerne pas seulement l’axe. Derrière Matthieu Udol au poste de piston gauche, la hiérarchie demeure floue. Abdallah Sima y a été essayé tandis que Jhoanner Chavez a disparu des radars. Un défenseur hybride, capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté gauche, offrirait donc une marge de manœuvre supplémentaire.

Chez les supporters, l’urgence ne fait toutefois pas l’unanimité. Certains rappellent que Lens n’a encaissé qu’un but en trois rencontres lors de la Como Cup, notamment face à Crystal Palace et Villarreal, et souhaitent laisser sa chance à Nawrocki en attendant les retours.

Le milieu renforcé, une dernière attente en attaque

Au milieu, les mouvements réalisés semblent avoir compensé les départs, même si Mamadou Sangaré laissera un vide. Yacine Titraoui s’est notamment engagé pour cinq saisons, dans une opération estimée à 8 M€ pour le Sporting Charleroi.

Officiel et confirmé : Yacine Titraoui est Lensois pour les cinq prochaines saisons. Le Sporting Charleroi récupère 8 M€ dans l’opération. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2084334344143880306

Offensivement, le groupe présente des profils variés et complémentaires. Une réserve subsiste néanmoins : les départs du duo Saïd-Saint-Maximin ne sont pas encore considérés comme totalement compensés. Après la défense, ce secteur pourrait donc représenter le dernier chantier lensois.