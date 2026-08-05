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FRANCE

FC Barcelone : le mercato prend un retard de plus en plus inquiétant

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 22:03
FC Barcelone : le mercato prend un retard de plus en plus inquiétant

À moins d’un mois de la fermeture du marché, le FC Barcelone doit encore combler plusieurs lacunes dans l’effectif d’Hansi Flick. La quête d’un numéro 9 et le dégraissage au point mort compliquent sérieusement les plans de Deco.

Le Barça toujours sans successeur de Lewandowski

Anthony Gordon, Karim Adeyemi et le jeune Jesse Bisiwu ont déjà rejoint le FC Barcelone cet été. Mais ces arrivées ne répondent pas au besoin le plus pressant des Blaugranas : recruter un avant-centre après le départ de Robert Lewandowski.

La situation pourrait même devenir plus préoccupante puisque Ferran Torres est également susceptible de partir. Hansi Flick a publiquement réclamé un attaquant, mais aucun dossier ne semble proche d’aboutir, comme le souligne Foot Mercato dans son analyse du marché catalan.

Le pari Julian Alvarez bloque les alternatives

Le Barça continue de pousser pour Julian Alvarez, mais l’opération avec l’Atlético de Madrid reste mal embarquée. Pendant ce temps, plusieurs alternatives disparaissent : Eli Junior Kroupi est blessé, Fisnik Asllani se dirige vers Leipzig et Harry Kane aurait choisi de rester au Bayern Munich.

À Barcelone, certains reprochent désormais au club de s’être trop obstiné sur la piste argentine. Gordon ou Dani Olmo pourraient ainsi être utilisés en pointe si les dossiers du Barça n’avancent pas dans les prochaines semaines.

Seulement 14 M€ récupérés sur les ventes

Le secteur défensif pose également question. L’arrivée de João Cancelo, pourtant accessible pour moins de 10 M€, n’est toujours pas finalisée. Le Barça pourrait donc reprendre la Liga avec une arrière-garde qui lui a régulièrement porté préjudice ces derniers mois.

Enfin, le dégraissage patine. Les ventes d’Ansu Fati et d’Iñaki Peña n’ont rapporté que 14 M€, tandis que Marc Casado, Roony Bardghji et Ronald Araujo sont toujours présents. Deco dispose encore de quelques semaines pour rectifier la situation du Barça, mais le temps commence à presser.

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