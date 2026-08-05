FC Nantes : un fils Zidane renforce le premier adversaire des Canaris

Le FC Nantes lancera sa saison de Ligue 2 face à un Red Star peu bouleversé par le mercato. Quatrièmes du dernier exercice, les Audoniens ont conservé leurs cadres tout en attirant Elyaz Zidane.

Le Red Star a surtout changé d’entraîneur

À trois jours de la première journée, le Red Star avance avec des certitudes. Quatrième de Ligue 2 en 2025-2026 puis éliminé par Rodez en playoffs (2-3), le club de Saint-Ouen a misé sur la continuité après sa belle saison.

Le principal changement concerne le banc. Grégory Poirier a quitté le club après deux saisons et a été remplacé par Damien Perrinelle, ancien adjoint de l’AS Monaco. Un choix ambitieux pour un technicien qui connaît sa première expérience comme entraîneur principal.

Les cadres sont toujours là

Selon le bilan dressé par La Tribune Nantaise, le Red Star a perdu peu de titulaires. Dembo Sylla est retourné à Lorient au terme de son prêt, tandis que Giovanni Haag a depuis rejoint les Lion City Sailors, à Singapour.

Hacène Benali s’est engagé avec Pau après cinq saisons en région parisienne. En revanche, Damien Durand, auteur de 13 buts la saison dernière, a prolongé. Une excellente nouvelle pour les Audoniens avant d’affronter les Canaris.

Elyaz Zidane, le pari de l’été

Le recrutement a surtout servi à ajuster l’effectif. Elyaz Zidane (20 ans), quatrième fils de Zinédine Zidane, arrive du Betis Séville. Défenseur central gaucher et international français U20, il tentera de lancer sa carrière en Ligue 2, où il devrait concurrencer Matthieu Huard.

Le gardien marocain Yanis Benchaouch, libre après son départ de Monaco, a également signé. Samuel Renel est, lui, revenu de son prêt à Rouen et a participé à la préparation estivale.

Le mercato nantais avance aussi

Du côté du FC Nantes, le recrutement continue de s’accélérer avant la reprise. Ouest-France indique que Sow est attendu jeudi, alors que la piste menant à Zouaoui devrait être abandonnée.

Mercato : Sow est attendu demain au FC Nantes, tandis que la piste Zouaoui devrait être abandonnée. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2084924092956746197

Les Canaris se présenteront donc face à un adversaire qui n’a pas fait de grand ménage cet été. Le Red Star a préféré préserver les repères collectifs qui lui avaient permis de jouer les premiers rôles la saison passée.