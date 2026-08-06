ASSE : les 7,85 M€ qui creusent encore l’écart en Ligue 2

À l’approche de la reprise, l’ASSE confirme sa puissance financière sur le marché des transferts. Les Verts concentrent à eux seuls plus d’un tiers des dépenses réalisées par les clubs de Ligue 2 cet été.

Saint-Étienne reste l’exception du championnat

Selon l’analyse de Peuple Vert, basée sur les données de Transfermarkt, les clubs de Ligue 2 ont dépensé environ 22 millions d’euros depuis l’ouverture du mercato. Avec 7,85 M€ investis, l’ASSE représente un peu moins de 35 % de cette somme.

L’écart reste important, même s’il s’est réduit. La saison dernière, Saint-Étienne avait déboursé près de 25 M€, soit environ 77 % des dépenses totales du championnat. Kilmer Sports Ventures continue donc d’accompagner financièrement la reconstruction des Verts, avec l’objectif d’un retour rapide en Ligue 1.

Une balance mercato unique en Ligue 2

L’ASSE est surtout le seul club de Ligue 2 à présenter une balance négative. Les Stéphanois n’ont récupéré que 250 000 euros grâce à leurs ventes, pour un solde de -7,6 M€. À l’inverse, Reims affiche 48 M€ de bénéfice, Nantes 25 M€ et Metz 16,7 M€.

Plusieurs départs pourraient toutefois modifier ce bilan. Miladinovic, Nadé et Moueffek sont notamment susceptibles de quitter le Forez, tandis que les situations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent à surveiller. Le milieu serbe pourrait prendre la direction du Partizan Belgrade.

En échec à l’ASSE, Igor Miladinovic pourrait rejoindre le Partizan Belgrade. Un prêt avec option d’achat est évoqué. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2084945941845426247

Les concurrents privilégient les opportunités

La majorité des clubs adoptent une stratégie bien plus prudente. Nantes a vendu pour environ 27 M€ et n’en a réinvesti que 2, tandis que Metz a dépensé 1,3 M€ après avoir enregistré 18 M€ de recettes. Annecy, Laval, le Red Star, Dijon et Nancy affichent de leur côté une balance proche de zéro.

Les signatures libres et les prêts dominent ainsi le marché. Retrouvez également les dernières actualités de l’ASSE. Avec Jakob Breum et Thierno Ballo, les Verts ont déjà renforcé leur secteur offensif sans attendre d’éventuelles ventes.