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FRANCE

RC Lens : La recrue algérienne reçoit un précieux feu vert avant ses débuts

Par Wladimir DELCROS - 6 Août 2026, 07:21
RC Lens : La recrue algérienne reçoit un précieux feu vert avant ses débuts

Fraîchement arrivé en Artois, Yacine Titraoui peut compter sur le soutien appuyé de Mehdi Tahrat. L’ancien défenseur lensois estime que le milieu algérien de 23 ans a choisi le cadre idéal pour franchir un nouveau cap.

Tahrat garde un souvenir fort de Lens

Le RC Lens a récemment officialisé l’arrivée de Yacine Titraoui, recruté en provenance de Charleroi. Un choix totalement validé par Mehdi Tahrat, qui conserve un attachement particulier à la maison Sang et Or.

« En France, Lens, c’est ce qui se fait de mieux, surtout dans une optique de transition », confie l’ancien Lensois à RMC, dans des propos relayés par Lensois.com. Tahrat met notamment en avant les conditions de travail, l’identité du club et l’ambiance de Bollaert. Il assure avoir quitté le Racing « à contrecœur » pour rejoindre Abha Club en Arabie saoudite.

Un caractère qui change sur le terrain

Mehdi Tahrat connaît également le néo-Lensois pour l’avoir côtoyé lors de la Coupe arabe 2022. Il décrit un jeune homme « très respectueux », introverti et réservé en dehors des pelouses. Son comportement ballon au pied serait toutefois bien différent.

« Sur le terrain, c’est tout le contraire. Il ne se cache pas », souligne l’international algérien. Titraoui est présenté comme un gros travailleur, capable de s’imposer sans en faire trop et toujours à l’écoute de son entourage.

Un profil adapté au jeu lensois

Techniquement, Tahrat insiste sur la qualité de passe, le volume de jeu et l’intelligence tactique de son compatriote. Le milieu d’1,70 m possède un profil de sentinelle, avec une bonne première relance et une vraie capacité à récupérer des ballons.

Valorisé à 7 M€ par Transfermarkt, contre seulement 700 000 € en janvier 2022, Titraoui a vu sa cote progresser rapidement. Pour Tahrat, son style « va bien correspondre au jeu lensois ». À lui désormais de confirmer cette promesse sous le maillot Sang et Or.

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