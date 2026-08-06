Real Madrid : Vinicius fait monter les enchères, un Argentin file à Rome

Le mercato s’accélère en Espagne. Alors que le Real Madrid revoit son offre pour Vinicius Jr, l’Atlético de Madrid a trouvé une porte de sortie à Nahuel Molina, attendu du côté de l’AS Rome.

Un accord à 18 M€ pour Nahuel Molina

L’AS Rome tient le renfort d’expérience qu’elle recherchait pour son couloir droit. Selon Sky Italia, relayé par Foot Mercato, le club de la Louve a trouvé un accord total avec l’Atlético de Madrid pour le transfert de Nahuel Molina.

L’opération doit rapporter 18 millions d’euros aux Colchoneros, bonus compris. Le club madrilène cherchait depuis plusieurs semaines une solution pour l’international argentin et voit ainsi ce dossier se débloquer.

La Roma s’entend aussi avec le joueur

Les discussions ont également avancé entre Nahuel Molina et la direction romaine. Un accord verbal aurait été trouvé concernant les conditions de son futur contrat, lequel doit l’engager sur le long terme avec la Roma.

Sauf nouveau rebondissement, le latéral droit va donc poursuivre sa carrière en Serie A. La formation italienne ajoute un élément expérimenté à son effectif et confirme ses ambitions sur ce mercato.

Le Real Madrid s’active pour Vinicius Jr

De son côté, le Real Madrid travaille sur un autre dossier majeur. Le club merengue aurait augmenté son offre afin de convaincre Vinicius Jr, dont la situation contractuelle reste au centre de l’attention.

Le Real Madrid a augmenté son offre pour convaincre Vinicius Jr. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2085059277400453322

Les deux clubs madrilènes connaissent ainsi une période animée, entre négociations contractuelles au Real et départ désormais bien engagé du côté de l’Atlético. Pour Molina, le dénouement paraît proche après l’accord conclu entre les différentes parties.