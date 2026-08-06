FC Nantes : Der Zakarian reçoit enfin le signal attendu avant la reprise !

Après une préparation longtemps poussive, le FC Nantes a retrouvé des couleurs au meilleur moment. Le large succès contre Al-Wakrah (5-1) offre quelques certitudes aux Canaris avant la réception du Red Star, samedi à la Beaujoire.

Une préparation achevée sur une note rassurante

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes n’a pas traversé son été sans difficulté. Les hommes de Michel Der Zakarian ont notamment été battus par le FC Lorient (0-1) puis Le Mans (0-1), après avoir facilement dominé Fleury (5-0).

Accrochés par La Roche-sur-Yon (1-1), les Jaunes et Verts ont finalement conclu leur préparation par une nette victoire contre Al-Wakrah (5-1). Bahmed Deuff s’est particulièrement distingué en inscrivant un triplé. Le jeune milieu, pur produit de la formation nantaise, a ainsi marqué des points à quelques jours de la reprise.

Der Zakarian disposait encore d’une équipe en rodage

Avant ce dernier rendez-vous amical, la formation de Michel Der Zakarian restait encore en phase de réglages. La présence de Waldemar Kita à la Jonelière et l’état de la préparation des Canaris figuraient notamment parmi les sujets entourant la rencontre.

FC Nantes. Al-Wakrah, Waldemar Kita à la Jonelière, une équipe en rodage… ce qu’il faut savoir avant le dernier amical. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2083083542712443383

Le bilan nantais s’établit finalement à deux victoires, un nul et deux défaites. Les onze buts inscrits, dont dix lors des deux succès, cachent toutefois une efficacité offensive très irrégulière au fil de l’été.

Metz et Dijon déjà bien lancés

Chez les autres pensionnaires de Ligue 2, Dijon termine sa campagne sans la moindre défaite, avec cinq victoires et deux nuls. Metz a également affiché de solides dispositions, malgré des revers contre Differdange et Kaiserslautern. À l’inverse, Pau n’a remporté qu’une de ses cinq rencontres.

Le récapitulatif des matchs de préparation confirme surtout des fortunes très diverses à l’approche du championnat. Nantes entrera dans le vif du sujet samedi à 20h45, avec la réception du Red Star à la Beaujoire.