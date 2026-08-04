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FRANCE

Real Madrid : le transfert à 120 M€ enfin débloqué cette semaine !

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 20:01
Real Madrid : le transfert à 120 M€ enfin débloqué cette semaine !

Longtemps ralentie par un imbroglio autour de ses représentants, l’arrivée de Yan Diomandé au Real Madrid est désormais proche de son dénouement. Le club merengue aurait trouvé un terrain d’entente pour boucler cette opération XXL.

Un accord plus proche que jamais

Le feuilleton Yan Diomandé touche au but. Selon les informations relayées par Foot01, le Real Madrid devrait finaliser cette semaine le recrutement de l’ailier ivoirien du RB Leipzig.

Florian Plettenberg indique qu’un accord total est désormais « plus proche que jamais » après de nouvelles négociations. Le montant de l’opération avoisinerait 120 millions d’euros. Une somme considérable pour un joueur né en novembre 2006, dont la valeur marchande est estimée à 90 M€ par Transfermarkt.

Un imbroglio avec ses représentants

Le dossier a pourtant bien failli capoter. La plainte déposée par Max-Alain Gradel contre Roc Nation, la nouvelle agence chargée de représenter les intérêts du joueur, a fortement retardé les discussions. Une possible annulation du transfert était même évoquée en Espagne ces dernières heures.

Le PSG avait longtemps travaillé sur cette piste avant de voir le dossier se refroidir sérieusement. Liverpool a également lâché l’affaire face à la complexité de la situation.

Le Real prépare déjà l’après-Vinicius

L’arrivée de l’international ivoirien offrirait une nouvelle option offensive à José Mourinho. Yan Diomandé est notamment présenté comme un potentiel successeur de Vinicius Junior, courtisé et destinataire d’une grosse offre selon Foot Mercato.

La progression de Diomandé a été fulgurante depuis son passage à Leganés. Coté à seulement 600 000 euros en mai 2025, l’élément prometteur du RB Leipzig a vu sa valeur grimper jusqu’à 90 M€ en un peu plus d’un an.

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