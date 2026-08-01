Real Madrid : le pari à 25 M€ qui pousse Endrick vers la sortie !

L’arrivée de Carlos Espí redistribue déjà les cartes sur le front de l’attaque madrilène. Malgré son envie de convaincre José Mourinho, Endrick envisage désormais un nouveau prêt pour éviter une saison sur le banc.

Espí change les plans de Mourinho

Endrick pensait profiter du départ imminent de Gonzalo García vers Fulham pour devenir la doublure de Kylian Mbappé. Mais le Real Madrid a finalement décidé de lever la clause libératoire de Carlos Espí, recruté à Levante pour 25 M€.

Du haut de son 1,94 m, l’avant-centre espagnol offre à José Mourinho un profil plus physique, proche de celui d’Emmanuel Adebayor. Bouclée en quelques heures, son arrivée répond donc à une volonté tactique précise. Espí figure déjà dans le groupe convoqué pour affronter la Fiorentina en amical ce samedi.

Real Madrid : qui est Carlos Espí, la recrue surprise à 25 millions d’euros ? — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2083167725900235140

Endrick avait écourté ses vacances

Le coup est rude pour Endrick. Le Brésilien de 20 ans avait écourté ses vacances afin de reprendre plus tôt l’entraînement et montrer ses qualités à Mourinho. Lui aussi a été retenu face à la Viola, mais sa situation reste fragile après seulement 11 % du temps de jeu possible disputé durant ses 18 premiers mois à Madrid.

Selon Onda Cero, ses chances de rester cette saison seraient désormais très faibles. Endrick aimerait pourtant se battre pour sa place dans le vestiaire merengue, après son prêt de six mois à l’OL lors de la seconde partie de la saison passée.

Un nouveau prêt prend forme

D’après AS, la possibilité d’un nouveau prêt devient très sérieuse. Comme Franco Mastantuono, Endrick pourrait aller chercher ailleurs les minutes que la forte concurrence offensive ne lui garantit plus. La presse espagnole s’inquiète pour Endrick, menacé de retrouver le banc dès le retour des derniers internationaux.

Un transfert définitif ou une opération assortie d’une option de rachat prioritaire sont toutefois écartés. Sous contrat jusqu’en 2030 et sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, Endrick conserve la confiance des Merengues à long terme. Son principal objectif reste désormais d’éviter un retour à la case départ en septembre.