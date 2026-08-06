OL : un nouveau règlement change la donne en Coupe d’Europe

Battu à Prague, l’OL voit la Ligue Europa se rapprocher mais reste assuré de disputer une compétition européenne à partir de septembre. Les Lyonnais devront aussi composer avec une évolution importante concernant les suspensions.

La Ligue des champions s’éloigne après Prague

La défaite concédée après le déplacement à Prague a placé l’OL dans une position délicate lors des tours de qualification de la Ligue des champions. La balance penche désormais davantage vers la Ligue Europa, même si le club rhodanien doit encore connaître son sort définitif.

Dans son malheur, Lyon possède déjà une certitude : il disputera une Coupe d’Europe à partir du mois de septembre. L’enjeu reste considérable, tant le prestige sportif et les revenus générés diffèrent entre la C1 et la C3.

Quatre cartons jaunes avant une suspension

Quelle que soit la compétition finalement disputée, les joueurs lyonnais devront s’adapter au nouveau règlement dévoilé par l’UEFA. Jusqu’à présent, trois avertissements entraînaient automatiquement une suspension. Il faudra désormais recevoir quatre cartons jaunes pour manquer une rencontre, comme le rapporte Olympique et Lyonnais.

Le compteur restera toutefois à surveiller de près. Une nouvelle suspension tombera au sixième avertissement, puis au huitième, et ainsi de suite jusqu’aux quarts de finale. Cette évolution concerne la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence.

La défense lyonnaise pourrait encore évoluer

En parallèle de son parcours européen, l’OL continue d’avancer sur son recrutement. Des discussions sont notamment en cours avec Estoril pour Félix Bacher, le renfort défensif ciblé par Lyon.

Discussions avancées entre l’OL et Estoril pour le transfert de Félix Bacher. Un accord pourrait être trouvé pour un montant supérieur à 4 M€. — @Santi_J_FM https://twitter.com/Santi_J_FM/status/2083830795278430585

Cette possible arrivée offrirait une solution supplémentaire à l’arrière-garde lyonnaise, appelée à enchaîner les rendez-vous européens et nationaux. Entre qualification, recrutement et gestion des cartons, le début de saison réclame déjà une vigilance de tous les instants.