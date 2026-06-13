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FRANCE

ASSE Mercato : les supporters des Verts ont tranché pour le futur club de Stassin !

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 14:05
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Lucas Stassin (ASSE)

Selon un sondage réalisé par nos soins, les supporters de l’ASSE voient majoritairement Lucas Stassin s’envoler pour le Portugal cet été, et plus précisément à Porto.

Déjà tout proche de quitter l’AS Saint-Étienne l’été dernier, Lucas Stassin serait plus que jamais sur le départ cet été après l’échec des Verts dans leur quête de remontée en Ligue 1. Malgré une saison 2025-2026 contrastée, l’attaquant belge attirerait les convoitises de plusieurs clubs européens. Il serait notamment suivi de près par deux cadors du championnat portugais, le FC Porto et Braga, qui pourraient passer à l’action lors de ce mercato estival.

Les supporters stéphanois voient Stassin partir à Porto

Face à l’avenir très incertain du néo-international belge, nous avons réalisé un sondage sur X afin de savoir dans quel club les supporters stéphanois imaginaient Lucas Stassin évoluer la saison prochaine. Parmi les différentes propositions (ASSE, FC Porto, Braga et autre club), c’est le FC Porto qui est arrivé largement en tête avec 55,2 % des suffrages. Derrière, l’option « autre club » a recueilli 26,9 % des voix, contre 13,4 % pour une nouvelle saison à l’ASSE et seulement 4,5 % pour Braga. Le récent champion du Portugal devance ainsi les autres options et apparaît comme la destination privilégiée par les supporters des Verts pour l’ancien joueur de Westerlo.

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