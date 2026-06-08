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FRANCE

ASSE Mercato : une tendance se dégage pour Stassin et Davitashvili

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 20:50
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Zuriko Daviatshvili et Lucas Stassin (ASSE)

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili seraient plus que jamais sur le départ à l’ASSE cet été.

L’été qui attend l’AS Saint-Étienne et son propriétaire Kilmer Sports s’annonce colossal. Après avoir trouvé son nouvel entraîneur en la personne d’Ian Cathro, la direction stéphanoise va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur le mercato estival, et notamment sur les départs.

Stassin et Davitashvili vers un départ ?

Envertetcontretous a d’ailleurs fait un point complet sur les possibles ventes de l’été. D’après nos confrères, il y aurait peu de chances que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili soient encore des joueurs de l’ASSE la saison prochaine. Déjà retenus par le club forézien lors du précédent mercato estival, les deux joueurs suscitent toujours de nombreuses convoitises.

« Inflexibles sur les ventes de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili la saison dernière, les dirigeants stéphanois savent qu’ils auront du mal à conserver leurs meilleurs éléments, sous contrat, pour une année supplémentaire », assurent Envertetcontretous.

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