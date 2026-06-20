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FRANCE

ASSE Mercato : coup dur pour l’arrivée de Sohaib Naïr !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 21:45
Sohaib Naïr

L’ASSE aurait vu arriver la concurrence de la Gantoise dans le dossier menant à Sohaib Naïr.

Afin de renforcer sa défense centrale en vue de la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne aurait jeté son dévolu sur Sohaib Naïr. Selon le journaliste de La Dépêche du Midi Louis Le Bars, le club forézien aurait même déjà entamé des discussions avec l’En Avant Guingamp en vue d’un transfert du Franco-Algérien. Les Verts apprécieraient de longue date le profil du défenseur central de 23 ans, déjà ciblé lors du dernier mercato hivernal.

Sainté a un concurrent de taille en Belgique pour Naïr

Mais l’ASSE ne serait pas seule dans ce dossier. D’après TransferFeed, la Gantoise suivrait également avec attention la situation de Sohaib Naïr. Cinquième du championnat belge la saison dernière et qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, le club flamand dispose d’arguments sportifs intéressants pour convaincre le défenseur guingampais.

Habituée à jouer les premiers rôles en Belgique et les compétitions européennes, la Gantoise pourrait ainsi représenter un concurrent sérieux pour les dirigeants stéphanois dans la course à l’ancien joueur de Toulouse, dont la valeur marchande est estimée à 2 millions d’euros par Transfermarkt.

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