ASSE Mercato : les Verts reviennent à la charge pour un taulier de Ligue 2

L’ASSE et l’En Avant Guingamp discutent à nouveau autour du défenseur Sohaib Naïr, déjà ciblé par les Verts l’hiver dernier.

L’ASSE pourrait revenir à la charge sur un dossier défensif déjà exploré il y a quelques mois. Selon des informations rapportées par Bretagne Actu, les dirigeants stéphanois échangent actuellement avec leurs homologues de l’En Avant Guingamp concernant Sohaib Naïr, défenseur central de 24 ans. Estimé à au moins 2 millions d’euros par l’EAG, Naïr est aussi ciblé par La Gantoise.

Le joueur, formé en région parisienne et désormais cadre de la défense guingampaise en Ligue 2, avait déjà figuré sur les tablettes de l’ASSE lors du mercato hivernal. À l’époque, les Bretons avaient refusé d’ouvrir la porte à un départ, préférant conserver un élément jugé important dans l’équilibre de l’équipe.

21 matchs de Ligue 2 la saison dernière pour Naïr

Les discussions auraient repris entre les deux clubs dans un contexte différent, alors que Saint-Étienne cherche à renforcer son secteur défensif en vue de la saison à venir. Guingamp, de son côté, ne serait cette fois pas totalement fermé à une négociation, même si aucune offre officielle n’aurait encore été confirmée.

Sous contrat avec l’EA Guingamp jusqu’en 2027 et utilisé à 21 reprises, Naïr s’est imposé comme un défenseur fiable de Ligue 2, apprécié pour sa solidité dans les duels et sa capacité à relancer proprement.

Reste désormais à savoir si les échanges entre les deux clubs déboucheront sur une offre concrète dans les prochaines semaines, ou si Saint-Étienne devra explorer d’autres pistes pour son mercato estival.