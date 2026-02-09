À LA UNE DU 9 FéV 2026
ASSE Mercato : les Verts ont failli réaliser un gros coup en Ligue 2 !

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 19:06
Sohaib Nair en action avec Guingamp.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le média breton Le Télégramme assure que l’ASSE a tenté de recruter le jeune défenseur central franco-marocain de Guingamp Sohaib Naïr (23 ans).

Ce week-end, l’AS Saint-Etienne sera en déplacement au Roudourou. A priori, elle ne devrait pas affronter Sohaib Naïr, jeune défenseur central d’EAG promis à un brillant avenir. Victime d’une déchirure des ligaments d’une cheville en début de saison, le Franco-Algérien avait déjà manqué le match dans le Chaudron. Il aurait de nouveau un petit pépin physique qui l’empêchera de tenir sa place contre les Verts samedi. Mais les avis à son sujet sont unanimes : si son corps le laisse tranquille, il ne devrait pas rester en Ligue 2 très longtemps. D’ailleurs, selon Le Télégramme, il a failli jouer dans l’autre camp à l’occasion de cet EAG-ASSE !

Un profil qui répond aux critères de Kilmer Sports

Le quotidien breton explique que l’ASSE s’est intéressée pendant ce mercato à Sohaid Naïr. On ne sait pas ce qui a bloqué, si c’est le fait que Guingamp n’a pas voulu le lâcher ou que le fait qu’il ne soit pas opérationnel tout de suite a pesé dans la balance, mais l’opération est tombée à l’eau. Et les Verts ont jeté leur dévolu sur Julien Le Cardinal, arrivé de Brest et qui a marqué dès son premier match sous le maillot stéphanois, contre Montpellier (1-0) samedi dernier, d’une belle reprise de volée.

Est-ce que ce n’est que partie remise pour Naïr ? C’est possible car il coche toutes les cases du recrutement façon Kilmer Sports. Il est jeune (23 ans), talentueux, coûte encore peu cher (1,2 M€, selon Transfermarkt) et ne figure pas encore dans les radars des plus grands clubs.

