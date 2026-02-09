ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Retour à la réalité et au réalisme défensif »

Didier Bigard met en avant l’impact qu’a pu avoir Philippe Montanier sur la victoire de l’ASSE face à Montpellier (1-0), alors que les Verts avaient touché le fond une semaine plus tôt lors de la « der » d’Eirik Horneland face à Boulogne-sur-Mer (0-1)…

Versatilité et football, c’est un euphémisme. Sinon, de quoi parlerait-on au retour d’un match? Le refaire, c’est trouver très bon le joueur qu’on a voué aux gémonies huit jours plus tôt, c’est un peu Ben Old de Boulogne à Montpellier. C’est ce qui fait la source des débats de bar comme de plateau télé ou talk-show. C’est ce qui fait le sel des pages de sport où on n’hésite pas à ajouter un peu de poivre pour rendre plus piquants les commentaires.

Sur ses dernières semaines, Eirik Horneland n’a pas senti vraiment ce chaud et froid, même pas la tiédeur qui prévalait depuis la descente, loin des promesses ou croyances de ses dirigeants lors de son arrivée. Mais on ne va pas tirer sur l’ambulance d’un homme blessé par une séparation pleine d’émotion, loin des regards, selon les messages internes. Si on évoque arrivée et départ du Norvégien, c’est qu’on ne doit pas plus s’emballer aujourd’hui qu’hier, seulement tenter d’objectiver le comportement de l’équipe lors de cette première de Philippe Montanier.

Le constat est celui du respect de son discours d’intronisation et de son point presse « On a un potentiel offensif intéressant, de la vitesse sur les côtés, mais il y a un équilibre à trouver, c’est toute une équipe qui défend ». Une évidence que les joueurs répétaient à l’envie devant les micros, moins devant leurs adversaires.

« C’est ce qu’il faut aujourd’hui pour gagner des matches » à l’ASSE

Cela suppose « discipline, rigueur, humilité et des règles strictes ». Derrière les mesures imposées dans le vestiaire coupé des portables et au cadre respecté, c’est un état d’esprit collectif que Montanier a voulu instiller, première condition pour que le dispositif travaillé dans cette courte semaine ait une chance de fonctionner. Pas évident quand on demandait jusque là aux milieux d’aller de l’avant et aux attaquants de presser haut quitte à laisser les défenseurs sans couverture, tout en les incitant à monter.

Le message est bien passé et pas seulement auprès d’un Irvin Cardona retrouvé et convaincu par ce changement de philosophie «L’équipe était soudée, on a bien défendu ensemble. C’est ce qu’il faut aujourd’hui pour gagner des matches ».

Ce retour à la réalité, c’est un retour au réalisme, au moins défensif. Il a fallu une mi-temps pour que l’équipe se libère avec des occasions dont Horneland se serait régalé. De là à clamer tout optimisme, serait oublier le derby gagné par Claude Puel pour sa première, zapper l’analyse des débuts de Bernauer ou Oliveira. Montanier et Le Cardinal ont fait espérer des jours meilleurs. Mais le groupe devra confirmer qu’il a cette envie réclamée par le kop Sud.

Didier Bigard