Avant les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice, L’Équipe a rappelé comment Claude Puel avait semé le chaos chez les Verts lors de son passage dans le Forez.

Le passé remonte brutalement à la surface dans le Forez. À quelques heures du barrage brûlant entre l’ASSE et l’OGC Nice, le nom de Claude Puel refait énormément parler. Et pas forcément pour de bonnes raisons côté stéphanois. Dans un long retour sur son passage chez les Verts, L’Équipe a rappelé à quel point l’actuel entraîneur niçois avait laissé derrière lui un club profondément fragilisé après son aventure à Geoffroy-Guichard.

« Claquettes-peignoirs »

Quand il débarque à l’automne 2019 pour remplacer Ghislain Printant, Puel arrive avec une immense réputation et surtout des pouvoirs XXL. Recruté par Roland Romeyer malgré les réticences de Bernard Caïazzo, qui souhaitait le retour de Jean-Louis Gasset, le technicien signe alors le plus gros contrat jamais accordé à un entraîneur de l’ASSE. Le début semble pourtant idyllique. Deux jours après son arrivée, Saint-Étienne remporte le derby contre Olympique Lyonnais grâce à un but de Robert Berić et Puel apparaît immédiatement comme le sauveur du club.

Mais très vite, tout va se tendre. Le coach impose son management strict, supprime les privilèges des cadres et veut mettre fin au fameux fonctionnement « claquettes-peignoirs » qui régnait selon lui dans le vestiaire stéphanois. Une méthode brutale qui va rapidement provoquer des fractures énormes en interne. Les conflits se multiplient alors à vitesse folle. Robert Berić est poussé vers la sortie. Le clash avec Stéphane Ruffier devient totalement public.

Des mercato mal négociés

Même scénario avec Timothée Kolodziejczak malgré leur passé commun. Yann M’Vila critique ouvertement son entraîneur sur les réseaux sociaux et l’ambiance devient rapidement irrespirable autour du groupe professionnel. Si Puel parvient malgré tout à lancer plusieurs jeunes comme Wesley Fofana, Lucas Gourna-Douath ou encore Mahdi Camara, les résultats sportifs restent beaucoup trop irréguliers pour calmer les tensions. Au fil des mercatos ratés et des départs forcés, l’effectif s’affaiblit dangereusement. L’instabilité gagne aussi la direction du club avec les départs et changements en interne. Et la troisième saison vire finalement au cauchemar total.

Derniers de Ligue 1 pendant de longues semaines, les Verts sombrent complètement. Geoffroy-Guichard réclame la tête de Puel, avant que le technicien ne soit finalement limogé après une humiliation contre Stade Rennais FC (0-5) en décembre 2021. Quelques mois plus tard, l’ASSE est reléguée en Ligue 2 après le terrible barrage perdu face à AJ Auxerre. Six ans après, beaucoup dans le Forez considèrent encore cette période comme l’un des plus grands traumatismes récents du club. Et forcément, voir aujourd’hui Claude Puel revenir défier Saint-Étienne avec Nice dans un nouveau barrage capital donne à cette affiche une dimension encore plus électrique.