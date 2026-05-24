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FRANCE

ASSE – OGC Nice : Walid Acherchour renvoie les Verts en Ligue 2

Par Fabien Chorlet - 24 Mai 2026, 08:00
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Walid Acherchour

Walid Acherchour a livré son analyse de la défaite de l’OGC Nice en finale de la Coupe de France face au RC Lens (3-1) et se projette sur les barrages contre l’ASSE.

Malgré une belle prestation, l’OGC Nice s’est incliné ce vendredi soir contre le RC Lens (3-1) en finale de la Coupe de France. Un match néanmoins encourageant pour les Aiglons avant le barrage d’accession à la Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne, selon Walid Acherchour.

« Normalement, Nice doit sortir Saint-Étienne »

« Moi, quand je vois Nice ce (vendredi) soir, je me dis : OK, ils n’ont pas tout le temps affiché ce visage cette année. Évidemment, sinon ils ne seraient pas dans la mouise dans laquelle ils baignent en ce moment. Mais la semaine prochaine, si vous avez ce visage, cette détermination… », a confié le consultant de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, qui estime que l’OGC Nice possède largement les armes pour battre les Verts et sauver sa place dans l’élite.

« Au vu de ce qu’ils ont dans les crampons, normalement ils doivent sortir Saint-Étienne. Surtout qu’en plus, Saint-Étienne, moi je les ai vus contre Rodez, ce n’était vraiment pas dingue. »

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