Ian Cathro n’a pas menti le jour de sa présentation à l’ASSE : Kilmer Sports Ventures a clairement activé la seconde pour recruter au mercato.

L’ASSE accélère encore. Après avoir lancé son mercato avec plusieurs dossiers importants, le club stéphanois prépare déjà l’arrivée d’une nouvelle recrue destinée à renforcer l’effectif d’Ian Cathro.

L’ASSE fait de bonnes affaires au mercato

Le nouvel entraîneur des Verts n’avait pas caché ses ambitions lors de sa présentation. Avec Kilmer Sports Ventures aux commandes, l’ASSE veut rapidement construire une équipe capable de répondre aux exigences de la Ligue 2 et de viser une remontée immédiate dans l’élite. Le premier dossier chaud concerne Mamour Ndiaye. Comme déjà expliqué, le jeune gardien sénégalais doit passer sa visite médicale ce mardi.

L’opération devrait atteindre environ 1 million d’euros pour convaincre Sarpsborg de le libérer. Un investissement qui confirme la volonté du club de miser sur des profils à potentiel. Dans le même temps, l’ASSE a déjà officialisé sur Jakob Breum, dont le transfert est estimé à 2,2 millions d’euros. Sohaib Naïr devrait également rejoindre les Verts, avec une indemnité autour d’un million d’euros. Mais le recrutement stéphanois ne devrait pas s’arrêter là.

Cathro attend désormais un ailier gauche

Selon Le Progrès, un ailier gauche est désormais ciblé par la direction sportive. Le profil recherché correspondrait parfaitement aux attentes d’Ian Cathro : un joueur capable d’apporter de la percussion, de la créativité et de la profondeur dans les couloirs. Cette nouvelle arrivée viendrait compléter un mercato déjà très orienté vers la jeunesse et la progression.

Le projet porté par Kilmer Sports Ventures semble clair : recruter des joueurs capables d’évoluer rapidement tout en conservant une valeur marchande intéressante. Après plusieurs saisons compliquées, l’ASSE veut désormais changer de dimension. Les supporters stéphanois attendent encore de connaître l’identité de cet ailier gauche, mais une chose est certaine : Ian Cathro dispose déjà de renforts pour imposer progressivement sa méthode. Le mercato des Verts est loin d’être terminé.