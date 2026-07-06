Alors qu’Ian Cathro chercher à densifier son milieu de terrain, une pépite lui en a déjà mis plein la vue à l’ASSE.

L’ASSE prépare l’avenir. Avant même la signature de son premier contrat professionnel, David Mimbang aurait déjà impressionné Ian Cathro lors de ses premières semaines à L’Étrat.

Mimbang va signer son contrat à l’ASSE en août

Selon Africafoot, le milieu de terrain camerounais va prochainement signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Les représentants du joueur et les dirigeants stéphanois sont tombés d’accord sur un engagement de longue durée, preuve de la confiance placée dans ce grand espoir du football camerounais.

Arrivé dans le Forez en avril dernier en provenance de l’École de Football des Brasseries du Cameroun (EFBC), David Mimbang avait d’abord intégré le groupe U19 afin de découvrir son nouvel environnement. Quelques mois plus tard, son ascension semble déjà programmée.

Cathro déjà conquis à L’Étrat ?

Selon Peuple Vert, le futur professionnel aurait déjà marqué les esprits durant les entraînements à L’Étrat. Ses prestations auraient convaincu le staff d’Ian Cathro, qui souhaite désormais l’intégrer à la préparation estivale avec le groupe professionnel. L’objectif est clair : accélérer son adaptation au football français, lui permettre de côtoyer les cadres de l’effectif et lui offrir progressivement du temps de jeu afin qu’il poursuive sa progression.

À bientôt 18 ans, David Mimbang est considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération au Cameroun. Formé à l’EFBC, il s’est distingué par sa qualité technique, sa vision du jeu, sa précision dans les passes et une maturité déjà remarquable malgré son jeune âge. Brillant lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 en 2025, le Lionceau espère désormais confirmer tout son potentiel sous les couleurs stéphanoises.

L’ASSE mise sur sa jeunesse

La signature prochaine de David Mimbang illustre la volonté des dirigeants stéphanois de construire un effectif tourné vers l’avenir. L’ASSE veut s’appuyer sur de jeunes profils à fort potentiel capables de grandir sous les ordres d’Ian Cathro.

Si le Camerounais confirme les excellentes impressions laissées depuis son arrivée à L’Étrat, il pourrait rapidement intégrer la rotation de l’équipe première et devenir l’une des belles surprises de la saison des Verts.