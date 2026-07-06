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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi en passe de boucler un premier dossier estampillé Premier League !

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 19:00
Grégory Lorenzi (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs : Hamed Junior Traoré (26 ans) serait désormais dans le viseur du Genoa pour un prêt.

Le dossier Hamed Junior Traoré prend une nouvelle tournure à l’OM. Alors que le milieu offensif est sous contrat jusqu’en juin 2030, son avenir pourrait s’écrire temporairement en Italie.

Traoré vers le Genoa, ça chauffe 

Selon La Repubblica, le Genoa s’intéresserait de près à un prêt du joueur marseillais. Les discussions entre les deux clubs auraient avancé ces derniers jours autour d’une formule simple : un prêt sec, sans obligation d’achat, afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu en Serie A.

Arrivé la saison dernière à l’OM, Traoré a peiné à s’imposer durablement dans la rotation. Le staff marseillais, dirigé par Bruno Genesio, ne serait pas fermé à l’idée d’un départ temporaire afin de lui permettre de gagner en rythme et en régularité.

Des détails à finaliser pour l’OM 

Côté Genoa, le profil du joueur plaît pour sa capacité à évoluer entre les lignes et à apporter de la créativité dans les petits espaces. Le club italien cherche à renforcer son animation offensive avec des profils techniques et dynamiques. Rien n’est encore finalisé, mais les échanges se poursuivent entre les deux directions. 

L’objectif serait de boucler rapidement l’opération si toutes les parties trouvent un accord sur la durée du prêt et la prise en charge du salaire. Ce dossier illustre une tendance du mercato marseillais : des ajustements permanents dans un effectif en construction, où certains joueurs pourraient être temporairement envoyés ailleurs pour accélérer leur développement.

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