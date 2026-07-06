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FRANCE

ASSE Mercato : Cathro a déjà tranché pour l’avenir de Stassin !

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 19:40
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Lucas Stassin (21 ans), qui agite le mercato estival, a déjà reçu une réponse e’Ian Cathro au sujet de son avenir à l’ASSE.

Lucas Stassin continue d’attirer les regards du côté de l’ASSE. Après le FC Porto, Ipswich et plus récemment le Sporting Braga, le buteur de 21 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Selon Morning Foot, Braga apprécie particulièrement le profil de l’international Espoirs belge et pourrait rapidement accélérer les discussions.

L’ASSE prête à ouvrir la porte à Stassin 

Contrairement à la position affichée ces derniers mois, l’ASSE ne fermerait plus totalement la porte à un départ de son attaquant. Les dirigeants stéphanois seraient désormais disposés à étudier les offres qui arriveront sur leur bureau. La condition est toutefois très claire : il faudra une proposition financière à la hauteur des attentes du club.

Cette évolution s’explique autant par la réalité économique que par les besoins sportifs de l’ASSE. Une vente importante offrirait aux dirigeants une marge de manœuvre précieuse pour renforcer plusieurs secteurs de jeu avant le retour en Ligue 2.

Une vente stratégique pour les Verts ?

Le départ de Lucas Stassin permettrait de financer une partie importante du recrutement estival voulu par Ian Cathro. Le technicien écossais souhaite encore renforcer plusieurs postes afin de bâtir un effectif capable de retrouver rapidement la Ligue 1. Dans cette optique, une grosse vente pourrait totalement changer les plans du mercato stéphanois.

Le Sporting Braga suit toujours le dossier avec attention. Le club portugais apprécie le profil du Belge, dont le style de jeu correspond parfaitement aux exigences tactiques de son entraîneur. Reste désormais à savoir si cette admiration se transformera en offre concrète. Une chose est sûre : l’ASSE n’écartera plus automatiquement un départ de Lucas Stassin. Si le montant proposé est jugé suffisant, les dirigeants des Verts pourraient bien donner leur feu vert et lancer une nouvelle phase de leur mercato.

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